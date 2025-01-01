Концерт «Сентиментальный романс» в зале Екатерининского собрания

Приглашаем вас на уникальный концерт «Сентиментальный романс», который пройдет в исполнении Эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Этот вечер обещает быть наполненным чувственными мелодиями и вдохновляющими интерпретациями.

Исполнители

Художественный руководитель концерта — Андрей Медведев, известный своей страстью к сочетанию классической и современной музыки. В программе также примут участие талантливые исполнители: Милана Урбанович и Антон Авдеев, чьи голоса подарят зрителям незабываемые эмоции.

Что вас ждет

Концерт «Сентиментальный романс» включает в себя произведения, которые пронизаны романтическими настроениями и глубокими чувствами. Это отличный шанс насладиться живой музыкой и почувствовать атмосферу настоящего театрального искусства.

Дата и место проведения

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт состоится в уютном зале, который идеально подходит для таких мероприятий. Подробности о дате и времени можно узнать на официальном сайте оркестра.

Приходите и погрузитесь в мир романса вместе с нами!