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Сентиментальный романс
Киноафиша Сентиментальный романс

Сентиментальный романс

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Сентиментальный романс» в зале Екатерининского собрания

Приглашаем вас на уникальный концерт «Сентиментальный романс», который пройдет в исполнении Эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Этот вечер обещает быть наполненным чувственными мелодиями и вдохновляющими интерпретациями.

Исполнители

Художественный руководитель концерта — Андрей Медведев, известный своей страстью к сочетанию классической и современной музыки. В программе также примут участие талантливые исполнители: Милана Урбанович и Антон Авдеев, чьи голоса подарят зрителям незабываемые эмоции.

Что вас ждет

Концерт «Сентиментальный романс» включает в себя произведения, которые пронизаны романтическими настроениями и глубокими чувствами. Это отличный шанс насладиться живой музыкой и почувствовать атмосферу настоящего театрального искусства.

Дата и место проведения

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт состоится в уютном зале, который идеально подходит для таких мероприятий. Подробности о дате и времени можно узнать на официальном сайте оркестра.

Приходите и погрузитесь в мир романса вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 1500 ₽

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