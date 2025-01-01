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Sense. Геометрия чувств
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Киноафиша Sense. Геометрия чувств

Sense. Геометрия чувств

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Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Выставка SENSE в Центре Современного Искусства МАРС

Центр Современного Искусства МАРС продолжает свои эксперименты в области психотрансформационного искусства и представляет главную премьеру года – масштабный выставочный проект SENSE. Это не просто выставка, а уникальная возможность для зрителя испытать мощный терапевтический эффект, укрепить духовные опоры и получить глубокие осознания.

Погружение в природу

SENSE – это впечатляющая выставка, синтезирующая знания учёных, философов и алхимиков разных времён и культур о природных феноменах. Она затрагивает все органы чувств и обогащает внутренние ресурсы человека. В выставке представлены 5 эффектных красочных локаций, каждая из которых посвящена одному из природных элементов: Огонь, Вода, Земля, Воздух и загадочный Эфир. Эти элементы являются важными для современного человека, который теряет связь с природой – необходимой средой для гармоничной жизни.

Инсталляции и технологии

Каждый зал выставки – это репрезентация базовых элементов стихий. Каждая инсталляция – переосмысление феноменов природы через призму искусства, позволяющее зрителю составить свою уникальную картину мира. Проект сочетает сложные художественные решения и новейшие цифровые технологии, возвращая человека к истокам и природе.

В SENSE используются захватывающие аудиовизуальные инсталляции, интерактивные, кинетические и световые арт-объекты, спецэффекты виртуальной реальности, а также климатические и ароматические настройки. Цель арт-проекта – мотивировать зрителя к полной перезагрузке, дать энергию для восстановления сил и утраченного вдохновения.

Индивидуальная медитация

Гостей выставки также ждёт инновационная VR-медитация, специально разработанная для глубокого расслабления и усиления чувства связи с собой и окружающим миром.

Автор и художники-участники

Автором выставки является Анастасия Картузова – художница арт-инсталляций, дизайнер и создатель мультимедийных пространств. Она является соавтором выставки «Экспансия Реальности», вошедшей в шорт-лист лучших проектов Премии Курехина.

В числе участников проекта:

  • Юлия Кузьмина – куратор искусства новых медиа, мультимедиа продюсер.
  • Владимир Ефимов – мультимедиа художник, участник различных фестивалей.
  • Екатерина Калашникова – медиахудожник, организатор медиафестиваля BYOB.
  • Игорь Косый – мультимедиа-художник, участник международных проектов.
  • Дмитрий Папиж – мультимедиа-художник, выступающий на крупных выставках.
  • Василиса Капсалис и Александр Курбатов (Kasper) – художники по свету.
  • Артём Гарифуллин – саунд-дизайнер и медиа-художник.
  • Дмитрий Никулин – дизайнер и медиа-художник.

Не упустите шанс погрузиться в этот уникальный мир на выставке SENSE в Центре Современного Искусства МАРС!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
24 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
25 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
26 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1400 ₽ 12:10 от 1400 ₽ 12:20 от 1400 ₽ 12:30 от 1400 ₽ 12:40 от 1400 ₽ 12:50 от 1400 ₽ 13:00 от 1400 ₽ 13:10 от 1400 ₽ 13:20 от 1400 ₽ 13:30 от 1400 ₽ 13:40 от 1400 ₽ 13:50 от 1400 ₽ 14:00 от 1400 ₽ 14:10 от 1400 ₽ 14:20 от 1400 ₽ 14:30 от 1400 ₽ 14:40 от 1400 ₽ 14:50 от 1400 ₽ 15:00 от 1400 ₽ 15:10 от 1400 ₽ 15:20 от 1400 ₽ 15:30 от 1400 ₽ 15:40 от 1400 ₽ 15:50 от 1400 ₽ 16:00 от 1400 ₽ 16:10 от 1400 ₽ 16:20 от 1400 ₽ 16:30 от 1400 ₽ 16:40 от 1400 ₽ 16:50 от 1400 ₽ 17:00 от 1400 ₽ 17:10 от 1400 ₽ 17:20 от 1400 ₽ 17:30 от 1400 ₽ 17:40 от 1400 ₽ 17:50 от 1400 ₽ 18:00 от 1400 ₽ 18:10 от 1400 ₽ 18:20 от 1400 ₽ 18:30 от 1400 ₽ 18:40 от 1400 ₽ 18:50 от 1400 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 19:10 от 1400 ₽ 19:20 от 1400 ₽ 19:30 от 1400 ₽ 19:40 от 1400 ₽ 19:50 от 1400 ₽ 20:00 от 1400 ₽ 20:10 от 1400 ₽ 20:20 от 1400 ₽ 20:30 от 1400 ₽ 20:40 от 1400 ₽ 20:50 от 1400 ₽ 21:00 от 1400 ₽ 21:10 от 1400 ₽ 21:20 от 1400 ₽
27 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
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28 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
29 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
30 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
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31 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
1 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
4 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
5 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
6 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
7 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
8 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
11 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
12 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
13 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
14 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
15 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
18 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
19 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
20 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
21 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
22 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
25 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
26 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
27 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
28 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
29 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽

Фотографии

Sense. Геометрия чувств Sense. Геометрия чувств Sense. Геометрия чувств Sense. Геометрия чувств Sense. Геометрия чувств Sense. Геометрия чувств Sense. Геометрия чувств Sense. Геометрия чувств Sense. Геометрия чувств Sense. Геометрия чувств

В ближайшие дни

Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
28 августа в 10:10 Арт-пространство Futurione
от 1670 ₽
Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
17 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия)
0+
Мастер-класс
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия)
11 августа в 13:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
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