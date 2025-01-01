Выставка SENSE в Центре Современного Искусства МАРС

Центр Современного Искусства МАРС продолжает свои эксперименты в области психотрансформационного искусства и представляет главную премьеру года – масштабный выставочный проект SENSE. Это не просто выставка, а уникальная возможность для зрителя испытать мощный терапевтический эффект, укрепить духовные опоры и получить глубокие осознания.

Погружение в природу

SENSE – это впечатляющая выставка, синтезирующая знания учёных, философов и алхимиков разных времён и культур о природных феноменах. Она затрагивает все органы чувств и обогащает внутренние ресурсы человека. В выставке представлены 5 эффектных красочных локаций, каждая из которых посвящена одному из природных элементов: Огонь, Вода, Земля, Воздух и загадочный Эфир. Эти элементы являются важными для современного человека, который теряет связь с природой – необходимой средой для гармоничной жизни.

Инсталляции и технологии

Каждый зал выставки – это репрезентация базовых элементов стихий. Каждая инсталляция – переосмысление феноменов природы через призму искусства, позволяющее зрителю составить свою уникальную картину мира. Проект сочетает сложные художественные решения и новейшие цифровые технологии, возвращая человека к истокам и природе.

В SENSE используются захватывающие аудиовизуальные инсталляции, интерактивные, кинетические и световые арт-объекты, спецэффекты виртуальной реальности, а также климатические и ароматические настройки. Цель арт-проекта – мотивировать зрителя к полной перезагрузке, дать энергию для восстановления сил и утраченного вдохновения.

Индивидуальная медитация

Гостей выставки также ждёт инновационная VR-медитация, специально разработанная для глубокого расслабления и усиления чувства связи с собой и окружающим миром.

Автор и художники-участники

Автором выставки является Анастасия Картузова – художница арт-инсталляций, дизайнер и создатель мультимедийных пространств. Она является соавтором выставки «Экспансия Реальности», вошедшей в шорт-лист лучших проектов Премии Курехина.

В числе участников проекта:

Юлия Кузьмина – куратор искусства новых медиа, мультимедиа продюсер.

– куратор искусства новых медиа, мультимедиа продюсер. Владимир Ефимов – мультимедиа художник, участник различных фестивалей.

– мультимедиа художник, участник различных фестивалей. Екатерина Калашникова – медиахудожник, организатор медиафестиваля BYOB.

– медиахудожник, организатор медиафестиваля BYOB. Игорь Косый – мультимедиа-художник, участник международных проектов.

– мультимедиа-художник, участник международных проектов. Дмитрий Папиж – мультимедиа-художник, выступающий на крупных выставках.

– мультимедиа-художник, выступающий на крупных выставках. Василиса Капсалис и Александр Курбатов (Kasper) – художники по свету.

и – художники по свету. Артём Гарифуллин – саунд-дизайнер и медиа-художник.

– саунд-дизайнер и медиа-художник. Дмитрий Никулин – дизайнер и медиа-художник.

Не упустите шанс погрузиться в этот уникальный мир на выставке SENSE в Центре Современного Искусства МАРС!