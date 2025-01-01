Меню
Сениң қара көзлириң (Твои черные глаза)
Киноафиша Сениң қара көзлириң (Твои черные глаза)

Спектакль Сениң қара көзлириң (Твои черные глаза)

Постановка
Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии
Продолжительность 1 час 30 минут

О спектакле

Комедия «Сениң қара көзлириң» (Твои черные глаза) в Уйгурском театре музыкальной комедии

На сцене Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии снова оживают истории молодежи в спектакле «Сениң қара көзлириң» (Твои черные глаза). Эта музыкальная комедия, впервые поставленная в 70-е годы прошлого века, вновь привлекает внимание зрителей своим актуальным сюжетом.

Тематика и настроение

Спектакль рассказывает о волнующих моментах юности, первых любви и смелых мечтах. Молодежь из небольшой деревни стремится в большой город, надеясь получить образование и найти своё призвание. В центре сюжета — приключения и перипетии, с которыми сталкиваются главные герои на своем пути. Музыка и яркие номера делают представление особенно запоминающимся.

Интересные факты

«Сениң қара көзлириң» стал настоящей классикой в репертуаре театра, отражая дух времени и дух молодежи 70-х. Спектакль по-прежнему актуален, ведь вопросы, с которыми сталкиваются его герои — поиска себя и своих чувств, знакомы любой молодежи в любое время. Музыкальные композиции, написанные для постановки, стали хитами, которые до сих пор можно услышать на концертах.

Не упустите уникальную возможность

Приглашаем вас насладиться этой замечательной историей, наполненной юмором, страстью и ностальгией. Спектакль «Сениң қара көзлириң» подарит вам множество эмоций и, возможно, заставит вспомнить собственные юношеские мечты.

Запланируйте свой визит и позвольте театру перенести вас в атмосферу стремлений и надежд!

Режиссер
Фархадбек Канафин
В ролях
Мухидин Варисов
Сухраб Низамдунов
Саида Заитова
Разия Хамраева
Пархад Даутов

В других городах
Декабрь
13 декабря суббота
18:30
Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра 83
от 1500 ₽

