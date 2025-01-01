Сен-Санс. Лист. Дворжак

Завораживающая концертная программа в Екатерининском собрании

Вас ждёт незабываемый вечер классической музыки, в котором выступят выдающиеся солистки и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижёра Павла Петренко. Программа будет разбита на два отделения, каждое из которых подарит вам уникальные музыкальные моменты.

I отделение

Первое отделение откроет Концерт для фортепиано с оркестром № 2 соль минор Камиля Сен-Санса (1868). В этом произведении, состоящем из трёх частей, Мари Даниелян выступит в роли солистки:

Andante sostenuto

Allegro scherzando

Presto

Далее на сцену выйдет выдающаяся пианистка Аида Аванесян с Концертом для фортепиано с оркестром № 2 ля мажор Ференца Листа (1839, 1848-61), в котором зрители смогут услышать:

Adagio sostenuto assai

Allegro agitato assai

Allegro moderato

Allegro deciso

Marziale, un poco meno allegro

Allegro animato – Stretto

II отделение

Во втором отделении мы услышали Симфонию №6 ре мажор Антонина Дворжака (1880) под управлением Павла Петренко. Это произведение в четырёх частях погружает слушателей в волшебный мир музыки:

Allegro con tanto

Adagio

Scherzo: Furiant: Presto

Finale: Allegro con spirit

Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении талантливых музыкантов!