Сен-Санс. Лист. Дворжак
6+
О концерте/спектакле

Завораживающая концертная программа в Екатерининском собрании

Вас ждёт незабываемый вечер классической музыки, в котором выступят выдающиеся солистки и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижёра Павла Петренко. Программа будет разбита на два отделения, каждое из которых подарит вам уникальные музыкальные моменты.

I отделение

Первое отделение откроет Концерт для фортепиано с оркестром № 2 соль минор Камиля Сен-Санса (1868). В этом произведении, состоящем из трёх частей, Мари Даниелян выступит в роли солистки:

  • Andante sostenuto
  • Allegro scherzando
  • Presto

Далее на сцену выйдет выдающаяся пианистка Аида Аванесян с Концертом для фортепиано с оркестром № 2 ля мажор Ференца Листа (1839, 1848-61), в котором зрители смогут услышать:

  • Adagio sostenuto assai
  • Allegro agitato assai
  • Allegro moderato
  • Allegro deciso
  • Marziale, un poco meno allegro
  • Allegro animato – Stretto

II отделение

Во втором отделении мы услышали Симфонию №6 ре мажор Антонина Дворжака (1880) под управлением Павла Петренко. Это произведение в четырёх частях погружает слушателей в волшебный мир музыки:

  • Allegro con tanto
  • Adagio
  • Scherzo: Furiant: Presto
  • Finale: Allegro con spirit

Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении талантливых музыкантов!

В других городах
Ноябрь
25 ноября вторник
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 600 ₽

