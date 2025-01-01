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Киноафиша СемьЯ

Спектакль СемьЯ

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 0+
Режиссер Александр Борок
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приглашаем маленьких зрителей в уютное пространство малой сцены Челябинского кукольного театра

Приглашаем маленьких зрителей в уютное пространство малой сцены, которое представляет собой мягкую разноцветную летнюю лужайку. Здесь живут и резвятся семь дружных семей: собаки с щенком, кошки с котёнком, лошади с жеребёнком, козочки с козлёнком, свинки с поросёнком, овечки с ягнёнком и коровы с телёнком.

В небе светит солнышко, в траве стрекочут кузнечики, а ласково шелестит ветерок. Весь мир наполнен звуками, которые в спектакле воспроизводят живые инструменты, такие как фортепиано, глюкофон, ксилофон, кастаньеты, колокольчики и аккордеон.

Музыка и игра

В этом спектакле не прозвучит ни одного слова. Он будет наполнен музыкой и игрой с куклами — языком, который так понятен малышам. Звуки и фантазия создают в воображении целые миры, которые артисты вместе со зрителями воплотят на сцене.

Полезная информация для зрителей

  • Возрастная категория: Рекомендуется для детей от 3 лет.
  • Продолжительность: 40 минут.
  • Дата и время: Уточняйте расписание на сайте театра.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и волшебства! Ждем вас на нашем спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 22 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
16:00 от 600 ₽ 18:00 от 600 ₽
Челябинск, 23 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
16:00 от 600 ₽ 18:00 от 600 ₽
Челябинск, 24 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
16:00 от 600 ₽ 18:00 от 600 ₽

Фотографии

СемьЯ СемьЯ СемьЯ СемьЯ

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