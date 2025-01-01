Спектакль СемьЯ

Приглашаем маленьких зрителей в уютное пространство малой сцены Челябинского кукольного театра

Приглашаем маленьких зрителей в уютное пространство малой сцены, которое представляет собой мягкую разноцветную летнюю лужайку. Здесь живут и резвятся семь дружных семей: собаки с щенком, кошки с котёнком, лошади с жеребёнком, козочки с козлёнком, свинки с поросёнком, овечки с ягнёнком и коровы с телёнком.

В небе светит солнышко, в траве стрекочут кузнечики, а ласково шелестит ветерок. Весь мир наполнен звуками, которые в спектакле воспроизводят живые инструменты, такие как фортепиано, глюкофон, ксилофон, кастаньеты, колокольчики и аккордеон.

Музыка и игра

В этом спектакле не прозвучит ни одного слова. Он будет наполнен музыкой и игрой с куклами — языком, который так понятен малышам. Звуки и фантазия создают в воображении целые миры, которые артисты вместе со зрителями воплотят на сцене.

Полезная информация для зрителей

Возрастная категория: Рекомендуется для детей от 3 лет.

Рекомендуется для детей от 3 лет. Продолжительность: 40 минут.

40 минут. Дата и время: Уточняйте расписание на сайте театра.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и волшебства! Ждем вас на нашем спектакле!