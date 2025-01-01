Спектакль Семья в подарок

Бенефис Татьяны Пилецкой: «Семья в подарок»

Легенда петербургского театра, Народная артистка России Татьяна Пилецкая, приглашает вас на свой бенефис! В этом праздничном, ироничном и душевном спектакле «Семья в подарок» зрители смогут насладиться увлекательной историей, напоминающей волшебную сказку.

Сюжет спектакля

В центре сюжета — мама Софья Ивановна, в исполнении несравненной Татьяны Пилецкой. Это обаятельная и остроумная дама, мечтающая о двух вещах: выдать свою дочь замуж и увидеть, как Чарльз Диккенс продолжает писать. Дочь Таня — умная и привлекательная, в молодости она имела несколько бурных романов. Однако сейчас она живет с мамой, каждое утро готовит ей овсянку и читает вслух по вечерам.

Неожиданная встреча

Семьи у Тани нет, возлюбленного рядом тоже нет, даже кота — и того нет. Но однажды к ним в квартиру постучалась любовь. Игорь, идущий на свидание к своей молодой подружке, по иронии судьбы перепутал адрес. Именно с этого момента начинается захватывающая история, полная неожиданных поворотов.

Детективные приключения

Спектакль включает в себя элементы детектива: пропажа старинных драгоценностей, фамильные скелеты в шкафу и, конечно же, самый счастливый финал. Не пропустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

«Семья в подарок» — это не просто спектакль. Это яркое событие, которое подарит вам море эмоций и заставит верить в чудеса. Ждем вас на бенефисе Татьяны Пилецкой!