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Семья в подарок
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Спектакль Семья в подарок

12+
Продолжительность 2 часа 5 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Бенефис Татьяны Пилецкой: «Семья в подарок»

Легенда петербургского театра, Народная артистка России Татьяна Пилецкая, приглашает вас на свой бенефис! В этом праздничном, ироничном и душевном спектакле «Семья в подарок» зрители смогут насладиться увлекательной историей, напоминающей волшебную сказку.

Сюжет спектакля

В центре сюжета — мама Софья Ивановна, в исполнении несравненной Татьяны Пилецкой. Это обаятельная и остроумная дама, мечтающая о двух вещах: выдать свою дочь замуж и увидеть, как Чарльз Диккенс продолжает писать. Дочь Таня — умная и привлекательная, в молодости она имела несколько бурных романов. Однако сейчас она живет с мамой, каждое утро готовит ей овсянку и читает вслух по вечерам.

Неожиданная встреча

Семьи у Тани нет, возлюбленного рядом тоже нет, даже кота — и того нет. Но однажды к ним в квартиру постучалась любовь. Игорь, идущий на свидание к своей молодой подружке, по иронии судьбы перепутал адрес. Именно с этого момента начинается захватывающая история, полная неожиданных поворотов.

Детективные приключения

Спектакль включает в себя элементы детектива: пропажа старинных драгоценностей, фамильные скелеты в шкафу и, конечно же, самый счастливый финал. Не пропустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

«Семья в подарок» — это не просто спектакль. Это яркое событие, которое подарит вам море эмоций и заставит верить в чудеса. Ждем вас на бенефисе Татьяны Пилецкой!

Режиссер
Юрий Цуркану
В ролях
Татьяна Пилецкая
Дарья Юргенс
Алла Еминцева
Валерий Соловьев
Мария Лысюк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Семья в подарок Семья в подарок Семья в подарок Семья в подарок Семья в подарок Семья в подарок Семья в подарок Семья в подарок Семья в подарок Семья в подарок Семья в подарок

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