Иштван Эркень. История из жизни в маленькой венгерской деревушке

В маленькой, уединенной деревушке в горах Венгрии разворачивается захватывающая история о любви, преданности и выборе. Здесь, среди дружелюбных соседей, священника и доктора, живет образцовая семья Тотов. Их единственный сын служит на фронте, и его судьба становится центром внимания всей деревни.

Визит майора

Судьба подарила Тотам удивительный шанс: в их дом приезжает майор, который командует батальоном, где служит их сын. После долгих девяти месяцев на фронте, полный страха и опасностей, майор стремится отдохнуть и поправить здоровье в тишине горного воздуха. Это событие становится знаковым для семьи Тотов – они могут проявить заботу и угодить начальнику своего сына.

Выбор и последствия

Сможет ли семья Тотов воспользоваться этим шансом? Какой выбор они сделают, и какие последствия это повлечет за собой? Спектакль затрагивает важные темы, такие как долг, честь и моральный выбор, оставляя зрителей в ожидании развязки.

Факты о спектакле

Спектакль "Майор Тот" – это не просто история о войне, но и глубокое исследование человеческой натуры. Он подчеркивает важность личной ответственности и взаимодействия между людьми в критических обстоятельствах. Не упустите возможность увидеть эту трогательную постановку, которая заставляет задуматься о том, как наши решения формируют судьбы близких.