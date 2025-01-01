Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Семья Тотов
Киноафиша Семья Тотов

Спектакль Семья Тотов

Постановка
Город 16+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Иштван Эркень. История из жизни в маленькой венгерской деревушке

В маленькой, уединенной деревушке в горах Венгрии разворачивается захватывающая история о любви, преданности и выборе. Здесь, среди дружелюбных соседей, священника и доктора, живет образцовая семья Тотов. Их единственный сын служит на фронте, и его судьба становится центром внимания всей деревни.

Визит майора

Судьба подарила Тотам удивительный шанс: в их дом приезжает майор, который командует батальоном, где служит их сын. После долгих девяти месяцев на фронте, полный страха и опасностей, майор стремится отдохнуть и поправить здоровье в тишине горного воздуха. Это событие становится знаковым для семьи Тотов – они могут проявить заботу и угодить начальнику своего сына.

Выбор и последствия

Сможет ли семья Тотов воспользоваться этим шансом? Какой выбор они сделают, и какие последствия это повлечет за собой? Спектакль затрагивает важные темы, такие как долг, честь и моральный выбор, оставляя зрителей в ожидании развязки.

Факты о спектакле

Спектакль "Майор Тот" – это не просто история о войне, но и глубокое исследование человеческой натуры. Он подчеркивает важность личной ответственности и взаимодействия между людьми в критических обстоятельствах. Не упустите возможность увидеть эту трогательную постановку, которая заставляет задуматься о том, как наши решения формируют судьбы близких.

Режиссер
Алексей Романов
В ролях
Борис Трейбич
Артем Свитин
Ольга Сергеева
Анна Корабель
Евгений Колотилин

Фотографии

Семья Тотов Семья Тотов Семья Тотов Семья Тотов Семья Тотов Семья Тотов Семья Тотов Семья Тотов
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше