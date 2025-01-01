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Семья русского крестьянина
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Семья русского крестьянина

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О концерте/спектакле

Погружение в крестьянскую жизнь: музейное занятие в Музее-заповеднике Есенина

Во время увлекательного музейного занятия посетители смогут почувствовать себя настоящими хозяевами крестьянской избы. Это уникальная возможность познакомиться с семейным укладом, который существовал в России в конце XIX – начале XX века.

Традиции и обязанности крестьян

Участники занятия узнают о распределении обязанностей в крестьянских семьях того времени. В атмосфере взаимопомощи передавались традиции и трудовые навыки, которые формировали нравственные устои общества. Это позволит погрузиться в культурное наследие и понять, как жили и работали наши предки.

Ярмарочные подарки и игры

Посетители также познакомятся с «ярмарочными подарками» – предметами, которые использовались в качестве подарков на праздниках и торжествах. Эти вещи не только интересны, но и рассказывают о жизни и традициях крестьян.

Кроме того, участники примут участие в играх, популярный в начале XX века, которые были знакомы односельчанам знаменитого поэта Сергея Есенина. Эти игры помогут лучше понять детство и юность великого поэта, а также атмосферу того времени.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу крестьянской жизни и узнать больше о нашем культурном наследии на этом уникальном музейном занятии!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 25 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽
Рязань, 30 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника
0+
Исторические выставки
Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника
24 июля в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 300 ₽
Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника
0+
Исторические выставки
Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника
2 августа в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 300 ₽
Экспозиции музея-заповедника С. А. Есенина
0+
Исторический
Экспозиции музея-заповедника С. А. Есенина
24 июля в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 300 ₽
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