Семья Романа
Киноафиша Семья Романа

Постановка
Казанский ТЮЗ (временное здание) 0+
Продолжительность 70 минут
О спектакле

Спектакль «Семья Романа»: история любви и преданности

«Семья Романа» - это спектакль о любви и преданности, о том, как узы крови могут менять жизни. На сцене вы увидите талантливых актёров: Владимира Чигишева, Андрея Яндекса, Елену Быльнову, Павла Густова, Ольгу Леонченко, Николая Зинатуллина, Андрея Купцова и Надежду Кочневу.

Представление погружает зрителей в мир психологической драмы, показывая, как семья может преодолевать трудности и справляться с вызовами судьбы. Спектакль будет интересен тем, кто стремится понять, как близкие могут поддержать друг друга в сложные моменты.

Сюжетная линия

Людмила Ивановна и Петр Петрович - обычные пенсионеры, сталкивающиеся с необычными проблемами: их сын Роман борется с наркотической зависимостью. Людмила верит в возможность его излечения, а девушка Романа, Марина, надеется на светлое будущее. Петр, однако, теряет надежду.

Значение спектакля

Спектакль Владимира Чигишева - это глубокая драма, рассказывающая о том, как зависимость может разрушить мир человека и его близких. Эта постановка станет полезным опытом для обсуждения важной темы запрещенных веществ с молодежью.

