Спектакль Семья напрокат

Комедия о поисках любви и дружбы

В ДК Железнодорожников (г. Красноярск) представят комедию, которая заставит зрителей задуматься о смысле настоящих отношений. Одинокий и потерявший веру в людей герой, Александр, решает за деньги приобрести симуляцию семейного счастья: любовь жены, привязанность детей и верную дружбу.

Для реализации своего плана он нанимает трёх незнакомцев, которые должны убедительно играть роль его семьи и друзей. Однако вскоре комичная ситуация начинает выходить из-под контроля. Несмотря на лёгкость и весёлый тон, спектакль поднимает важные вопросы о настоящих чувствах и иллюзиях, доступных за деньги.