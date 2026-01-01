Спектакль Семья напрокат

Оповещения от Киноафиши
Семья напрокат
12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О спектакле

Комедия о поисках любви и дружбы

В ДК Железнодорожников (г. Красноярск) представят комедию, которая заставит зрителей задуматься о смысле настоящих отношений. Одинокий и потерявший веру в людей герой, Александр, решает за деньги приобрести симуляцию семейного счастья: любовь жены, привязанность детей и верную дружбу.

Для реализации своего плана он нанимает трёх незнакомцев, которые должны убедительно играть роль его семьи и друзей. Однако вскоре комичная ситуация начинает выходить из-под контроля. Несмотря на лёгкость и весёлый тон, спектакль поднимает важные вопросы о настоящих чувствах и иллюзиях, доступных за деньги.

Этот спектакль понравится зрителям, которым интересны комедии с острыми социальными темами. Как показывает опыт, на сцене часто открываются неожиданные повороты, и Александр сталкивается с реальностью, где настоящие чувства невозможно купить.

В других городах
Апрель
26 апреля воскресенье
18:00
ДК железнодорожников Красноярск, просп. Мира, 131
от 900 ₽

В ближайшие дни

Жизнь, как дым...
12+
Драма Музыка
Жизнь, как дым...
28 мая в 19:00 Красноярский музыкальный театр
от 700 ₽
Маленький принц
6+
Детский Кукольный
Маленький принц
15 марта в 13:00 Красноярский театр кукол
Билеты
Женщины
18+
Читки пьес Музыка
Женщины
27 апреля в 19:00 Красноярский театр оперы и балета
от 1200 ₽
