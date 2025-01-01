Семья Бах: органная музыка великой династии

Музыкальная программа Даниэля Сальвадора (Испания)
Когда мы говорим «Бах», подразумеваем Иоганна Себастьяна, но династия Бахов — это целая музыкальная семья, которой принадлежали не только величайший из композиторов, но и многие другие выдающиеся музыканты, чьи произведения признаны во всей Германии. Мастерство этих музыкантов было столь велико, что фамилия «Бах» стала синонимом профессии музыканта.
Даниэль Сальвадор, органист-виртуоз и невероятный эрудит, собрал уникальную программу, включающую произведения семнадцати (17!) различных Бахов — как ближайших, так и дальних родственников Иоганна Себастьяна. Это редкая возможность узнать не только музыку великого Иоганна Себастьяна, но и погрузиться в мир его предков и потомков.
В программе:
- Иоганн Генрих Бах (1615–1692) Хоральная прелюдия Erbarm’ dich mein, o Herre Gott
- Иоганн Кристоф Бах (1642–1703) Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор
- Иоганн Михаэль Бах (1648–1694) Хоральная прелюдия Dies sind die heil’gen zehn Gebot’
- Иоганн Николаус Бах (1669–1753) Хоральная прелюдия Nun freut euch, lieben Christen g’mein
- Иоганн Якоб Бах II (1668–1692) Intonatio et fuga (Транскрипция Д. Сальвадора)
- Иоганн Бернхард Бах (1676–1749) Чакона
- Иоганн Людвиг Бах (1677–1731) Ария для трубы (Транскрипция Д. Сальвадора)
- Иоганн Лоренц Бах (1695–1773) Прелюдия ре мажор (Транскрипция Д. Сальвадора)
- Вильгельм Фридеман Бах (1710–1784) Хоральная прелюдия Was mein Gott will, das gscheh allzeit
- Карл Филипп Эммануил Бах (1714–1788) Соната для органа ре мажор (Allegro), Wq. 70/5-3
- Готфрид Генрих Бах (1724–1763) Менуэт
- Иоганн Эрнст Бах (1722–1781) Фантазия фа мажор
- Иоганн Кристоф Фридрих Бах (1732–1795) Вариации на тему Ah, vous dirai-je, maman
- Иоганн Кристиан Бах (1735–1782) Фуга на тему B-A-C-H
- Иоганн Михаэль Бах III (1745–1820) Шесть строчек для органа (Транскрипция Д. Сальвадора)
- Вильгельм Фридрих Эрнст Бах (1759–1845) Токката
- Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) Токката и фуга ре минор, BWV 565
Эта программа — уникальное музыкальное путешествие по истории одной из самых влиятельных музыкальных династий, отражающее разнообразие стилей, техник и эмоций, которые передаются через поколения.