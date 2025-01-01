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Семья Бах: органная музыка великой династии
Билеты от 600₽
Киноафиша Семья Бах: органная музыка великой династии

Семья Бах: органная музыка великой династии

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальная программа Даниэля Сальвадора (Испания) 

Когда мы говорим «Бах», подразумеваем Иоганна Себастьяна, но династия Бахов — это целая музыкальная семья, которой принадлежали не только величайший из композиторов, но и многие другие выдающиеся музыканты, чьи произведения признаны во всей Германии. Мастерство этих музыкантов было столь велико, что фамилия «Бах» стала синонимом профессии музыканта.

Даниэль Сальвадор, органист-виртуоз и невероятный эрудит, собрал уникальную программу, включающую произведения семнадцати (17!) различных Бахов — как ближайших, так и дальних родственников Иоганна Себастьяна. Это редкая возможность узнать не только музыку великого Иоганна Себастьяна, но и погрузиться в мир его предков и потомков.

В программе:

  • Иоганн Генрих Бах (1615–1692) Хоральная прелюдия Erbarm’ dich mein, o Herre Gott
  • Иоганн Кристоф Бах (1642–1703) Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор
  • Иоганн Михаэль Бах (1648–1694) Хоральная прелюдия Dies sind die heil’gen zehn Gebot’
  • Иоганн Николаус Бах (1669–1753) Хоральная прелюдия Nun freut euch, lieben Christen g’mein
  • Иоганн Якоб Бах II (1668–1692) Intonatio et fuga (Транскрипция Д. Сальвадора)
  • Иоганн Бернхард Бах (1676–1749) Чакона
  • Иоганн Людвиг Бах (1677–1731) Ария для трубы (Транскрипция Д. Сальвадора)
  • Иоганн Лоренц Бах (1695–1773) Прелюдия ре мажор (Транскрипция Д. Сальвадора)
  • Вильгельм Фридеман Бах (1710–1784) Хоральная прелюдия Was mein Gott will, das gscheh allzeit
  • Карл Филипп Эммануил Бах (1714–1788) Соната для органа ре мажор (Allegro), Wq. 70/5-3
  • Готфрид Генрих Бах (1724–1763) Менуэт
  • Иоганн Эрнст Бах (1722–1781) Фантазия фа мажор
  • Иоганн Кристоф Фридрих Бах (1732–1795) Вариации на тему Ah, vous dirai-je, maman
  • Иоганн Кристиан Бах (1735–1782) Фуга на тему B-A-C-H
  • Иоганн Михаэль Бах III (1745–1820) Шесть строчек для органа (Транскрипция Д. Сальвадора)
  • Вильгельм Фридрих Эрнст Бах (1759–1845) Токката
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) Токката и фуга ре минор, BWV 565

Эта программа — уникальное музыкальное путешествие по истории одной из самых влиятельных музыкальных династий, отражающее разнообразие стилей, техник и эмоций, которые передаются через поколения.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 ноября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
19:00 от 600 ₽

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