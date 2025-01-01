Семья Бах: органная музыка великой династии

Музыкальная программа Даниэля Сальвадора (Испания)

Когда мы говорим «Бах», подразумеваем Иоганна Себастьяна, но династия Бахов — это целая музыкальная семья, которой принадлежали не только величайший из композиторов, но и многие другие выдающиеся музыканты, чьи произведения признаны во всей Германии. Мастерство этих музыкантов было столь велико, что фамилия «Бах» стала синонимом профессии музыканта.

Даниэль Сальвадор, органист-виртуоз и невероятный эрудит, собрал уникальную программу, включающую произведения семнадцати (17!) различных Бахов — как ближайших, так и дальних родственников Иоганна Себастьяна. Это редкая возможность узнать не только музыку великого Иоганна Себастьяна, но и погрузиться в мир его предков и потомков.

В программе:

Иоганн Генрих Бах (1615–1692) Хоральная прелюдия Erbarm’ dich mein, o Herre Gott

Хоральная прелюдия Erbarm’ dich mein, o Herre Gott Иоганн Кристоф Бах (1642–1703) Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор

Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор Иоганн Михаэль Бах (1648–1694) Хоральная прелюдия Dies sind die heil’gen zehn Gebot’

Хоральная прелюдия Dies sind die heil’gen zehn Gebot’ Иоганн Николаус Бах (1669–1753) Хоральная прелюдия Nun freut euch, lieben Christen g’mein

Хоральная прелюдия Nun freut euch, lieben Christen g’mein Иоганн Якоб Бах II (1668–1692) Intonatio et fuga (Транскрипция Д. Сальвадора)

Intonatio et fuga (Транскрипция Д. Сальвадора) Иоганн Бернхард Бах (1676–1749) Чакона

Чакона Иоганн Людвиг Бах (1677–1731) Ария для трубы (Транскрипция Д. Сальвадора)

Ария для трубы (Транскрипция Д. Сальвадора) Иоганн Лоренц Бах (1695–1773) Прелюдия ре мажор (Транскрипция Д. Сальвадора)

Прелюдия ре мажор (Транскрипция Д. Сальвадора) Вильгельм Фридеман Бах (1710–1784) Хоральная прелюдия Was mein Gott will, das gscheh allzeit

Хоральная прелюдия Was mein Gott will, das gscheh allzeit Карл Филипп Эммануил Бах (1714–1788) Соната для органа ре мажор (Allegro), Wq. 70/5-3

Соната для органа ре мажор (Allegro), Wq. 70/5-3 Готфрид Генрих Бах (1724–1763) Менуэт

Менуэт Иоганн Эрнст Бах (1722–1781) Фантазия фа мажор

Фантазия фа мажор Иоганн Кристоф Фридрих Бах (1732–1795) Вариации на тему Ah, vous dirai-je, maman

Вариации на тему Ah, vous dirai-je, maman Иоганн Кристиан Бах (1735–1782) Фуга на тему B-A-C-H

Фуга на тему B-A-C-H Иоганн Михаэль Бах III (1745–1820) Шесть строчек для органа (Транскрипция Д. Сальвадора)

Шесть строчек для органа (Транскрипция Д. Сальвадора) Вильгельм Фридрих Эрнст Бах (1759–1845) Токката

Токката Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) Токката и фуга ре минор, BWV 565

Эта программа — уникальное музыкальное путешествие по истории одной из самых влиятельных музыкальных династий, отражающее разнообразие стилей, техник и эмоций, которые передаются через поколения.