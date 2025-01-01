Меню
Семнадцать мгновений весны
Билеты от 300₽
Театр Российской Армии 16+
Возраст 16+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Семнадцать мгновений весны: театральная интерпретация исторического детектива

Исторический детектив «Семнадцать мгновений весны» по одноименному роману Ю. Семёнова — новая постановка Театра музыки, драмы и комедии, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом спектакле, как и в романе, поднимается важная тема памяти и забвения: «Пока у человека есть память, у него есть всё, ведь каждое новое зло начинается с забвения старого».

Не повторение, а новое прочтение

Спектакль не является просто адаптацией знаменитой киноверсии. Это попытка посмотреть на исторические события весны 1945 года через призму сегодняшних реалий. Создатели представляют серьезный и честный разговор со зрителем о актуальных угрозах, связанных с возрождением нацистской идеологии.

Персонажи и их противостояние

Юлиан Семёнов исследует агонию Третьего Рейха, сталкивая вымышленных персонажей с реальными историческими фигурами. В этом спектакле зрители станут свидетелями того, как главный герой, советский разведчик Исаев, оказывается в центре интриг и опасностей, происходящих на грани исторической правды и художественного вымысла. Важным аспектом спектакля является то, что сам автор становится полноправным участником происходящего, сочиняя увлекательную историю прямо на глазах у зрителей.

Путь к осмыслению истории

Эта постановка — это не только театр, но также возможность задуматься о прошлом и его последствиях. Спектакль «Семнадцать мгновений весны» приглашает зрителей переосмыслить важные аспекты истории, чтобы избежать ошибок, которые могут повториться в настоящем.

Сентябрь
22 сентября понедельник
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 300 ₽

