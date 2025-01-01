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Съёмки «Абумистический»
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Съёмки «Абумистический»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Не пропустите Abu Show и стендап в Stage Standup Club!

Внимание, дорогие зрители! Все мероприятия в Stage Standup Club и на Abu Show имеют возрастное ограничение — строго 18+. На входе менеджер попросит вас подтвердить свой возраст. Если вы не сможете предоставить документ, подтверждающий возраст, то, к сожалению, не сможете попасть на мероприятие, и вернуть деньги за билеты не получится.

Abu Show: комедия, рождающаяся на глазах

Abu Show — это уникальное мероприятие, где Нидаль Абу-Газале берет истории зрителей из зала и создает на их основе комедийные номера. Вы сможете стать свидетелем того, как комедия рождается прямо на сцене! Это отличный шанс насладиться живым юмором и неожиданными поворотами сюжета.

Stage Standup Club: комедия на высшем уровне

Stage Standup Club — первый и единственный стендап-клуб в Петербурге. Каждый день здесь выступают лучшие комики из Санкт-Петербурга и всей России. В клубе проходят стендап-шоу, комедийные выступления и съемки популярных проектов. У нас два зала, а также собственная кухня, где готовятся авторские блюда. Особое внимание стоит уделить нашей дровяной печи, в которой готовится неаполитанская пицца — та самая, о которой упоминали Тамби Масаев и Тимур Каргинов в своих выступлениях и подкастах.

Приходите в Stage Standup Club и Abu Show, чтобы насладиться атмосферой юмора и отличного настроения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
16:00 от 3500 ₽ 18:30 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат
18+
Вечеринка
Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат
16 августа в 21:00 Университетская набережная, 13
от 2500 ₽
Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
13 сентября в 20:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1600 ₽
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
26 июля в 21:00 Поправка
от 900 ₽
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