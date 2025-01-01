Съёмки «Абумистический»

Не пропустите Abu Show и стендап в Stage Standup Club!

Внимание, дорогие зрители! Все мероприятия в Stage Standup Club и на Abu Show имеют возрастное ограничение — строго 18+. На входе менеджер попросит вас подтвердить свой возраст. Если вы не сможете предоставить документ, подтверждающий возраст, то, к сожалению, не сможете попасть на мероприятие, и вернуть деньги за билеты не получится.

Abu Show: комедия, рождающаяся на глазах

Abu Show — это уникальное мероприятие, где Нидаль Абу-Газале берет истории зрителей из зала и создает на их основе комедийные номера. Вы сможете стать свидетелем того, как комедия рождается прямо на сцене! Это отличный шанс насладиться живым юмором и неожиданными поворотами сюжета.

Stage Standup Club: комедия на высшем уровне

Stage Standup Club — первый и единственный стендап-клуб в Петербурге. Каждый день здесь выступают лучшие комики из Санкт-Петербурга и всей России. В клубе проходят стендап-шоу, комедийные выступления и съемки популярных проектов. У нас два зала, а также собственная кухня, где готовятся авторские блюда. Особое внимание стоит уделить нашей дровяной печи, в которой готовится неаполитанская пицца — та самая, о которой упоминали Тамби Масаев и Тимур Каргинов в своих выступлениях и подкастах.

Приходите в Stage Standup Club и Abu Show, чтобы насладиться атмосферой юмора и отличного настроения!