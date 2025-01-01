Съемки Abu Show

Меню
Не пропустите увлекательное выступление Нидаль Абу-Газале в Stage Standup Club!

Приглашаем вас на уникальное мероприятие Abu Show, где комедия рождается прямо на сцене! Нидаль Абу-Газале собирает истории из зала и создает из них увлекательные выступления. Это отличный способ увидеть, как юмор может возникнуть из обычных моментов жизни.

О Stage Standup Club

Stage Standup Club — первый и единственный стендап-клуб в Петербурге. Каждый день у нас выступают лучшие комики из Петербурга и России. Здесь проходят стендап-шоу, комедийные представления и съемки популярных проектов.

Уникальная атмосфера и кухня

Клуб предлагает два зала и собственную кухню, где готовятся авторские блюда. Не упустите возможность попробовать неаполитанскую пиццу, приготовленную в дровяной печи. Эта легендарная пицца уже была упомянута в популярных подкастах и шоу, и каждый комик, выступавший у нас, оставлял восторженные отзывы о ней.

Приходите на Abu Show и наслаждайтесь атмосферой живого стендапа в Stage Standup Club!

