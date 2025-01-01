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Съёмки «Abu Show»
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Съёмки «Abu Show»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Abu Show в Stage Standup Club

«Abu Show» — это уникальное театральное мероприятие, где зрители становятся непосредственными участниками творческого процесса. Нидаль Абу-Газале, харизматичный ведущий и комик, создает комедийные истории, опираясь на реальные события и переживания людей из зала.

Как это работает?

На каждом шоу Нидаль выбирает несколько зрителей, которые делятся своими историями. Затем, с помощью остроумных подколов и импровизации, он превращает эти истории в захватывающие комедийные номера. Вы сможете стать свидетелем того, как рождается юмор прямо на сцене!

Почему стоит посетить?

«Abu Show» — это не просто спектакль, это возможность стать частью живого искусства. Вы не только получите заряд положительных эмоций, но и увидите, как комедия может объединять людей. Каждое выступление уникально, ведь оно зависит от историй, которые рассказывают зрители.

Интересные факты

  • Нидаль Абу-Газале — известный комик, который успел завоевать популярность в нескольких странах.
  • Формат шоу вдохновлен традициями импровизационного театра, что делает каждое выступление неповторимым.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события и посмеяться от души!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
16:00 от 3500 ₽ 18:30 от 3500 ₽

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