Семинар Якова Хорева «Практики раскрытия творческого потенциала подростка»
Семинар Якова Хорева «Практики раскрытия творческого потенциала подростка»

12+

Семинар Якова Хорева: «Практики раскрытия творческого потенциала подростка» в Заповедных кварталах Нижнего

Приглашаем вас на уникальный семинар, который проведет художник Яков Хорев. Он поделится своими взглядами на возможности переходного возраста и его значение для творческого развития подростков.

На семинаре мы будем обсуждать:

  • основы развития в переходном возрасте;
  • понятие вторичной языковой личности;
  • методы воспитания и их влияние на подростков.

О Якове Хореве

Яков Хорев - специалист, работающий в разных формах взаимодействия. Он сочетает в себе роли гида, преподавателя и психолога, умело превращая обычные занятия в увлекательные игры и способы познания себя. Его подход позволяет зрителям не только обучаться, но и глубже осознать свои внутренние ресурсы.

Этот семинар станет отличной возможностью для родителей, педагогов и всех, кто заинтересован в раскрытии творческого потенциала молодежи. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о том, как поддержать подростка в этот важный и непростой период его жизни!

Нижний Новгород, 23 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 17
12:00

