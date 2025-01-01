Семинар Якова Хорева: «Практики раскрытия творческого потенциала подростка» в Заповедных кварталах Нижнего

Приглашаем вас на уникальный семинар, который проведет художник Яков Хорев. Он поделится своими взглядами на возможности переходного возраста и его значение для творческого развития подростков.

Темы семинара

На семинаре мы будем обсуждать:

основы развития в переходном возрасте;

понятие вторичной языковой личности;

методы воспитания и их влияние на подростков.

О Якове Хореве

Яков Хорев - специалист, работающий в разных формах взаимодействия. Он сочетает в себе роли гида, преподавателя и психолога, умело превращая обычные занятия в увлекательные игры и способы познания себя. Его подход позволяет зрителям не только обучаться, но и глубже осознать свои внутренние ресурсы.

Зачем приходить?

Этот семинар станет отличной возможностью для родителей, педагогов и всех, кто заинтересован в раскрытии творческого потенциала молодежи. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о том, как поддержать подростка в этот важный и непростой период его жизни!