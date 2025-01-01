Семинар Валерия Кукушкина: «Чтение с остановками в жанре театральной педагогики» в пространстве Заповедных кварталов

Внимание театральных педагогов, учителей литературы и всех, кто увлечен искусством взаимодействия с текстом! В ближайшее время пройдет уникальный мастер-класс под руководством Валерия Кукушкина. На основе конкретной сказки участники смогут исследовать, как применить основные идеи и практики театральной педагогики для создания личностно значимого события встречи с художественным текстом.

О семинаре

Мастер-класс включает в себя разнообразные техники и методы работы с текстом, которые подойдут для разных возрастных групп. Эти подходы помогут учителям литературы обогатить свой инструментарий, а также предложат новые идеи для работы с детьми и подростками.

О ведущем

Валерий Кукушкин — актёр театра и кино, а также опытный театральный педагог и системный психолог. Его знания и опыт в области театральной педагогики делают семинар особенно ценным для всех, кто стремится расширить свои горизонты и углубить понимание текста и его интерпретации.

Почему стоит посетить?

Участие в этом семинаре даст возможность не только научиться применять театральные техники на практике, но и обменяться опытом с коллегами, что станет полезной добавкой в работу каждого педагога.

Не упустите шанс погрузиться в мир театра и литературы вместе с профессионалом своего дела!