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Семейный выходной. Привет, жалейка
Киноафиша Семейный выходной. Привет, жалейка

Семейный выходной. Привет, жалейка

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О концерте/спектакле

Семейный выходной: «Привет, жалейка!» в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем вас на уникальный концерт «Привет, жалейка!», который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это событие обещает стать ярким моментом для всей семьи и подарить незабываемые эмоции!

Что вас ждет на концерте?

На концерте «Привет, жалейка!» вы сможете познакомиться с одним из самых интересных музыкальных инструментов — жалейкой. Это не только музыкальный инструмент, но и символ народной культуры, который в последние годы вновь обретает популярность.

В программе концерта выступят талантливые музыканты, которые поделятся с вами историями о жалейке, ее роли в народной музыке и покажут, как звучит этот инструмент в современных интерпретациях. Также вас ждут живые выступления с элементами интерактива, которые позволят зрителям стать частью музыкального процесса.

Интересные факты

  • Жалейка — это один из древнейших народных инструментов, который используется в различных народных традициях России.
  • Концерты с использованием жалейки часто сопровождаются народными танцами, что делает их особенно атмосферными.
  • Уральский центр народного искусства активно поддерживает традиции народной музыки и создает уникальные проекты для всей семьи.

Когда и где?

Концерт пройдет в уютной атмосфере Уральского центра народного искусства им. Родыгина, который расположен в центре города. Не упустите возможность провести время с близкими и насладиться живой музыкой!

Приходите на «Привет, жалейка!» и откройте для себя мир народной музыки вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 21 февраля
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
12:00 от 700 ₽

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