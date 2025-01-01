Семейный выходной: «Привет, жалейка!» в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем вас на уникальный концерт «Привет, жалейка!», который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это событие обещает стать ярким моментом для всей семьи и подарить незабываемые эмоции!

Что вас ждет на концерте?

На концерте «Привет, жалейка!» вы сможете познакомиться с одним из самых интересных музыкальных инструментов — жалейкой. Это не только музыкальный инструмент, но и символ народной культуры, который в последние годы вновь обретает популярность.

В программе концерта выступят талантливые музыканты, которые поделятся с вами историями о жалейке, ее роли в народной музыке и покажут, как звучит этот инструмент в современных интерпретациях. Также вас ждут живые выступления с элементами интерактива, которые позволят зрителям стать частью музыкального процесса.

Интересные факты

Жалейка — это один из древнейших народных инструментов, который используется в различных народных традициях России.

Концерты с использованием жалейки часто сопровождаются народными танцами, что делает их особенно атмосферными.

Уральский центр народного искусства активно поддерживает традиции народной музыки и создает уникальные проекты для всей семьи.

Когда и где?

Концерт пройдет в уютной атмосфере Уральского центра народного искусства им. Родыгина, который расположен в центре города. Не упустите возможность провести время с близкими и насладиться живой музыкой!

Приходите на «Привет, жалейка!» и откройте для себя мир народной музыки вместе с нами!