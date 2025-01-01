Семейный выходной. Привет, гусли

Семейный выходной: Концерт «Привет, гусли» в Уральском центре народного искусства

Приглашаем вас провести незабываемый семейный выходной на концерте «Привет, гусли», который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это уникальное событие объединит музыку, традиции и радость общения с искусством.

Знакомство с гуслями

Гусли — это древний русский музыкальный инструмент, который завораживает своей мелодичностью и красотой звучания. В ходе концерта зрители смогут не только насладиться прекрасной музыкой, но и узнать о истории гуслей, их роли в народной культуре и традициях.

Программа концерта

В программе выступления – как традиционные народные мелодии, так и современные композиции, исполненные на гуслях. Музыканты подготовили для зрителей интересные сюрпризы и интерактивные номера, которые сделают концерт по-настоящему живым и запоминающимся.

Когда и где?

Концерт состоится в ближайшее воскресенье. Не упустите возможность провести время с семьей и погрузиться в мир русской народной музыки. Уральский центр народного искусства находится по адресу: [вставьте адрес], и готов встретить всех желающих!

Забронируйте билеты заранее

Рекомендуем забронировать билеты заранее, так как количество мест ограничено. Убедитесь, что ваша семья сможет насладиться этим увлекательным мероприятием!

Приходите и откройте для себя магию гуслей в окружении родных и близких. Мы ждем вас на концерте «Привет, гусли»!