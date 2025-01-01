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Семейный выходной. Привет, флейта
Киноафиша Семейный выходной. Привет, флейта

Семейный выходной. Привет, флейта

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О концерте/спектакле

Семейный выходной: Привет, флейта!

Приглашаем вас на незабываемый концерт в Уральском центре народного искусства им. Родыгина! В рамках программы «Семейный выходной» состоится музыкальное событие, которое подарит радость и вдохновение всей семье.

Что вас ждет?

Концерт «Привет, флейта!» — это увлекательное путешествие в мир музыки, где флейта станет основным героем. Зрители смогут насладиться разнообразными произведениями, от классики до современных мелодий. Это отличная возможность познакомить детей с миром музыки и привить им любовь к искусству.

Кому подойдет?

Концерт идеально подходит для семей с детьми, а также для всех, кто хочет провести время в кругу близких, наслаждаясь живой музыкой. Не упустите шанс подарить вашим детям незабываемые впечатления!

Когда и где?

Мероприятие пройдет в уютной атмосфере Уральского центра народного искусства им. Родыгина. Концерт состоится в ближайшую субботу, не пропустите это уникальное событие!

Интересные факты о флейте

  • Флейта — один из самых древних музыкальных инструментов, её история насчитывает более 35 тысяч лет.
  • Существует множество видов флейт, включая поперечные, продольные и деревянные флейты.
  • Флейта известна своим нежным и мелодичным звучанием, она часто используется в классической и народной музыке.

Не упустите возможность стать частью музыкального праздника! Ждем вас в Уральском центре народного искусства им. Родыгина!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 14 марта
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
12:00 от 700 ₽

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