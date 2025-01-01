Семейный выходной: Привет, флейта!

Приглашаем вас на незабываемый концерт в Уральском центре народного искусства им. Родыгина! В рамках программы «Семейный выходной» состоится музыкальное событие, которое подарит радость и вдохновение всей семье.
Концерт «Привет, флейта!» — это увлекательное путешествие в мир музыки, где флейта станет основным героем. Зрители смогут насладиться разнообразными произведениями, от классики до современных мелодий. Это отличная возможность познакомить детей с миром музыки и привить им любовь к искусству.
Концерт идеально подходит для семей с детьми, а также для всех, кто хочет провести время в кругу близких, наслаждаясь живой музыкой. Не упустите шанс подарить вашим детям незабываемые впечатления!
Мероприятие пройдет в уютной атмосфере Уральского центра народного искусства им. Родыгина. Концерт состоится в ближайшую субботу, не пропустите это уникальное событие!
Не упустите возможность стать частью музыкального праздника! Ждем вас в Уральском центре народного искусства им. Родыгина!