Семейный выходной: Привет, флейта!

Приглашаем вас на незабываемый концерт в Уральском центре народного искусства им. Родыгина! В рамках программы «Семейный выходной» состоится музыкальное событие, которое подарит радость и вдохновение всей семье.

Что вас ждет?

Концерт «Привет, флейта!» — это увлекательное путешествие в мир музыки, где флейта станет основным героем. Зрители смогут насладиться разнообразными произведениями, от классики до современных мелодий. Это отличная возможность познакомить детей с миром музыки и привить им любовь к искусству.

Кому подойдет?

Концерт идеально подходит для семей с детьми, а также для всех, кто хочет провести время в кругу близких, наслаждаясь живой музыкой. Не упустите шанс подарить вашим детям незабываемые впечатления!

Когда и где?

Мероприятие пройдет в уютной атмосфере Уральского центра народного искусства им. Родыгина. Концерт состоится в ближайшую субботу, не пропустите это уникальное событие!

Интересные факты о флейте

Флейта — один из самых древних музыкальных инструментов, её история насчитывает более 35 тысяч лет.

Существует множество видов флейт, включая поперечные, продольные и деревянные флейты.

Флейта известна своим нежным и мелодичным звучанием, она часто используется в классической и народной музыке.

Не упустите возможность стать частью музыкального праздника! Ждем вас в Уральском центре народного искусства им. Родыгина!