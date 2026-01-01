Музыкальная гостиная для самых маленьких

Уральский государственный русский оркестр приглашает юных слушателей и их родителей в уютную музыкальную гостиную. Здесь дети смогут познакомиться с миром музыки в игровой форме, активно участвуя в занятиях.

Знакомство с музыкой через игру

В ходе занятия малыши не только услышат увлекательные истории о музыкальных инструментах, но и сами станут маленькими артистами своего детского шумового оркестра. Это дает возможность каждому ребёночку прочувствовать музыку и выразить свои эмоции, что крайне важно для их развития.

Информация для родителей

Занятия проводятся в группах не более 20 человек;

Длительность занятия — 40 минут;

Возраст участников — от 4 до 7 лет.

Такие занятия помогут детям развить чувство ритма и мелодии, а также раскроют их творческий потенциал. Знакомиться с прекрасным никогда не рано!