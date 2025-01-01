Семейный выходной. Привет, домра

Приглашаем вас на уникальный концерт «Привет, домра!», который состоится в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это событие станет отличным семейным выходным и подарит зрителям незабываемые эмоции и атмосферу дружелюбия.
На концерте вы сможете насладиться великолепной музыкой, исполняемой на домре — традиционном русском инструменте. Участники программы представят как народные, так и современные мелодии, которые создадут особое настроение и позволят окунуться в мир русской культуры.
Концерт подходит для всех возрастов. Это отличная возможность провести время с семьей, познакомиться с русской музыкальной традицией и насладиться живым исполнением. Дети смогут увидеть, как звучит домра, а взрослые — вспомнить о своих корнях.
Не упустите шанс провести время с семьей и насладиться живой музыкой на концерте «Привет, домра!». Убедитесь, что ваши выходные будут насыщенными и интересными!