Семейный выходной: Привет, домра! в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем вас на уникальный концерт «Привет, домра!», который состоится в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это событие станет отличным семейным выходным и подарит зрителям незабываемые эмоции и атмосферу дружелюбия.

Что вас ждет на концерте?

На концерте вы сможете насладиться великолепной музыкой, исполняемой на домре — традиционном русском инструменте. Участники программы представят как народные, так и современные мелодии, которые создадут особое настроение и позволят окунуться в мир русской культуры.

Для кого это мероприятие?

Концерт подходит для всех возрастов. Это отличная возможность провести время с семьей, познакомиться с русской музыкальной традицией и насладиться живым исполнением. Дети смогут увидеть, как звучит домра, а взрослые — вспомнить о своих корнях.

Интересные факты

Домра — один из символов русской народной музыки, её история насчитывает более 500 лет.

Инструмент используется как в народной, так и в академической музыке, что делает его универсальным.

На концерте вы сможете услышать как классические произведения, так и современные аранжировки.

Не пропустите!

Не упустите шанс провести время с семьей и насладиться живой музыкой на концерте «Привет, домра!». Убедитесь, что ваши выходные будут насыщенными и интересными!