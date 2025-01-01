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Семейный выходной. Привет, домра
Киноафиша Семейный выходной. Привет, домра

Семейный выходной. Привет, домра

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О концерте/спектакле

Семейный выходной: Привет, домра! в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем вас на уникальный концерт «Привет, домра!», который состоится в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это событие станет отличным семейным выходным и подарит зрителям незабываемые эмоции и атмосферу дружелюбия.

Что вас ждет на концерте?

На концерте вы сможете насладиться великолепной музыкой, исполняемой на домре — традиционном русском инструменте. Участники программы представят как народные, так и современные мелодии, которые создадут особое настроение и позволят окунуться в мир русской культуры.

Для кого это мероприятие?

Концерт подходит для всех возрастов. Это отличная возможность провести время с семьей, познакомиться с русской музыкальной традицией и насладиться живым исполнением. Дети смогут увидеть, как звучит домра, а взрослые — вспомнить о своих корнях.

Интересные факты

  • Домра — один из символов русской народной музыки, её история насчитывает более 500 лет.
  • Инструмент используется как в народной, так и в академической музыке, что делает его универсальным.
  • На концерте вы сможете услышать как классические произведения, так и современные аранжировки.

Не пропустите!

Не упустите шанс провести время с семьей и насладиться живой музыкой на концерте «Привет, домра!». Убедитесь, что ваши выходные будут насыщенными и интересными!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 15 ноября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
12:00 от 700 ₽

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