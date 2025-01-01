Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Семейный выходной. Привет, балалайка
Киноафиша Семейный выходной. Привет, балалайка

Семейный выходной. Привет, балалайка

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Семейный выходной: Привет, балалайка! в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем вас на уникальный фолк-концерт «Привет, балалайка», который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это мероприятие станет отличным семейным выходным, наполненным музыкой, танцами и народными традициями.

Что вас ждет на концерте?

Фолк-концерт обещает быть ярким и запоминающимся. Зрители смогут насладиться живым исполнением произведений, основанных на народной музыке. В программе - как традиционные балалайчные мелодии, так и современные аранжировки, которые позволят увидеть, как народное искусство гармонично сочетается с современными музыкальными течениями.

Специальные гости и участники

На сцене выступят известные исполнители и коллективы, которые внесли значительный вклад в популяризацию народной музыки. Их мастерство и энергия создадут неповторимую атмосферу праздника. Не упустите возможность увидеть известных артистов в действии!

Зачем приходить с детьми?

Концерт «Привет, балалайка» - это не только возможность услышать прекрасную музыку, но и отличный способ познакомить детей с культурным наследием России. На мероприятии предусмотрены интерактивные элементы, которые сделают шоу интересным и для самых маленьких зрителей.

Место: Уральский центр народного искусства им. Родыгина

Не упустите шанс провести время с семьей в окружении музыки и веселья! Ждем вас на фолк-концерте «Привет, балалайка»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 18 октября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
12:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Standup Bar. Надёжный микрофон
18+
Юмор
Standup Bar. Надёжный микрофон
20 августа в 20:00 Standup Bar
от 200 ₽
Семейный выходной. Привет, жалейка
0+
Фолк
Семейный выходной. Привет, жалейка
21 февраля в 12:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 700 ₽
Оркестр CAGMO. Песни Советских кинофильмов
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Песни Советских кинофильмов
10 января в 18:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 2900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше