«Семейный ужин в половине второго». Комедия положений с участием звезд театра и кино на сцене ДК Выборгский

Что делать, если спустя 20 лет вы встретили свою первую любовь и оказались с ней наедине в пустой квартире? Вечером, как и в молодости, неожиданно нагрянули родители, а к ним добавился еще и супруг? Ответ прост — ужинать и разговаривать. Но какой разговор может быть в такой ситуации, в половине второго ночи?

Спектакль «Семейный ужин в половине второго» предлагает зрителям самый откровенный, иногда неудобный, местами до хохота смешной и, в то же время, пронзительный до слез разговор.

Стремительность и интрига

Как и любую комедию положений, этот спектакль отличают стремительность действия, внезапные повороты и запутанная интрига. На ТЕРРИТОРИИ ЛЮБВИ нет выигравших и проигравших — есть только чувства, страсть и влечение сердца.

Это пронзительная история о любви между мужчиной и женщиной, которые полюбили друг друга в юности, но не смогли остаться вместе из-за интриг родных и своей нерешительности.

Мнение режиссера

Режиссер Михаил Цитриняк подчеркивает: «Людей всегда волнуют общие человеческие проблемы — любовь, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми. Эта пьеса меня тронула, а значит, тронет и других. Она о человеческой ответственности за вмешательство в естественное течение жизни других людей и о личной ответственности каждого человека за свои решения и поступки, определяющие его дальнейшую судьбу.»

На этом спектакле зритель будет и плакать, и смеяться, как, впрочем, на всех других спектаклях Михаила Цитриняка!