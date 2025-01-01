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Семейный ужин в половине второго
Билеты от 2000₽
Киноафиша Семейный ужин в половине второго

Спектакль Семейный ужин в половине второго

Семейная драма по пьесе Виталия Павлова 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Семейный ужин в половине второго». Комедия положений с участием звезд театра и кино на сцене ДК Выборгский

Что делать, если спустя 20 лет вы встретили свою первую любовь и оказались с ней наедине в пустой квартире? Вечером, как и в молодости, неожиданно нагрянули родители, а к ним добавился еще и супруг? Ответ прост — ужинать и разговаривать. Но какой разговор может быть в такой ситуации, в половине второго ночи?

Спектакль «Семейный ужин в половине второго» предлагает зрителям самый откровенный, иногда неудобный, местами до хохота смешной и, в то же время, пронзительный до слез разговор.

Стремительность и интрига

Как и любую комедию положений, этот спектакль отличают стремительность действия, внезапные повороты и запутанная интрига. На ТЕРРИТОРИИ ЛЮБВИ нет выигравших и проигравших — есть только чувства, страсть и влечение сердца.

Это пронзительная история о любви между мужчиной и женщиной, которые полюбили друг друга в юности, но не смогли остаться вместе из-за интриг родных и своей нерешительности.

Мнение режиссера

Режиссер Михаил Цитриняк подчеркивает: «Людей всегда волнуют общие человеческие проблемы — любовь, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми. Эта пьеса меня тронула, а значит, тронет и других. Она о человеческой ответственности за вмешательство в естественное течение жизни других людей и о личной ответственности каждого человека за свои решения и поступки, определяющие его дальнейшую судьбу.»

На этом спектакле зритель будет и плакать, и смеяться, как, впрочем, на всех других спектаклях Михаила Цитриняка!

Режиссер
Михаил Цитриняк
В ролях
Анна Большова
Анна Большова
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Андрей Рапопорт
Ольга Остроумова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 ноября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Семейный ужин в половине второго Семейный ужин в половине второго Семейный ужин в половине второго Семейный ужин в половине второго Семейный ужин в половине второго Семейный ужин в половине второго Семейный ужин в половине второго Семейный ужин в половине второго Семейный ужин в половине второго Семейный ужин в половине второго Семейный ужин в половине второго

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