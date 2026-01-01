Спектакль «Семейный суд»: решайте судьбы!

«Семейный суд» — это уникальный спектакль, где зрители становятся присяжными, вынесущими вердикты в семейных делах. Мать против дочери, сын против родителей, бабушка против внуков — каждый участник будет играть свою роль, а ваше решение может оказать влияние на дальнейшую судьбу героев.

Сюжет спектакля предлагает вам выбрать, какое дело вам хотелось бы обсудить. Смогут ли оправдать подростка, зашедшего домой пьяным, или ведь вы сможете понять бабушку, которая жалуется на внуков, не звонящих ей? Позвольте своему голосу стать решающим!

Восторг от театрального действия

На сцене выступят 14 ярких и талантливых актеров, представляющих театры МХТ, Моссовета, На малой Бронной, Et cetera, Ермоловой, Мост и др. Вы окажетесь в старинном особняке XVIII века, легенды которого рассказывают о Наполеоне, наблюдавшем за горящей Москвой с его балкона.

Спектакль обещает погрузить вас в атмосферу великолепия — вы увидите красивые залы особняка и сможете сделать фотографии на фоне его загадочных интерьеров. Особняк расположен всего в нескольких шагах от станции метро «Курская», неподалеку от творческого кластера ARTPLAY — Винзавод и Гоголь-центра.

Каждый зритель при покупке билета получит тайный код доступа в особняк и доступ к телеграм-каналу, где будут размещены дополнителные материалы для ознакомления со спектаклем.

Создатели спектакля

Режиссером постановки является Иван Рубцов, ставший победителем творческой лаборатории «Сфера» с пьесой «Земля Эльзы». Соавтор сценария — Кирилл Крутько, который также исполняет роль в спектакле.

В спектакле участвуют известные актеры, такие как:

Егор Гордиенко — известный по роли Мешема в спектакле «Стакан воды»;

Юлия Шульева — играла главную роль в фильме «Первый снег»;

Дарья Гирник — известна по роли в сериале «Сестричка»;

Александр Шумский — исполняет роль Гамлета в спектакле К. Богомолова.

На спектакль с семьей

«Семейный суд» — отличный выбор для просмотра всей семьёй. Обсуждая дела других, вы, возможно, посмотрите на свою семью с другой стороны. Спектакль предназначен для зрителей от 12 лет и старше.

Важно помнить, что вход в здание Суда открывается за 30 минут до начала заседания. Учтите, что в третьем акте ⅓ мест будет расположена на ступеньках лестницы, ⅓ на стульях и ⅓ мест — стоя. Просим уважать правила рассадки, так как приоритет будет отдан зрителям с ограниченными возможностями.

Полезная информация

Важно: зрители не должны находиться в состоянии опьянения. Организаторы оставляют за собой право отказать в посещении спектакля тем, кто нарушает правила.

Длительность спектакля составляет 2 часа. Если все билеты распроданы, свяжитесь с организаторами — возможно, для вас найдется решение!