Спектакль Семейный спектакль «Оле Лукойе»

Сказочные вечера: «Оле Лукойе» в Белом зале

Погрузиться в мир волшебства вы сможете, посетив вечерний спектакль в Белом зале. Он откроет свои двери для зрителей, готовых к настоящему приключению, полному магии и чудес.

Музыка и искусство песчаных картин

В этом спектакле зрителей встретит главный герой — сказочник в бархатном сюртучке с цветным зонтиком. Он поделится с вами волшебными историями, сочетая их с прекрасной музыкой и удивительными песочными картинами. Звук ханг, который напоминает мелодии арфы и тибетских поющих чаш, создаст атмосферу спокойствия и умиротворения. Вместе с перкуссией и фортепиано, эта музыка будет оказывать поистине терапевтическое воздействие.

Искусство на песке

Художник Катерина Барсукова, создающая песочные картины, станет счастливой владелицей этой волшебной атмосферы. Ее удивительные работы появляются на глазах зрителей и живут лишь мгновение, оставляя за собой восхищение и возможность побыть в сказке.

Проводник в мир фантазий

Заботливым проводником в мир снов и фантазий станет актер театра и кино Юрий Решетников. Его опыт и талант помогут создать незабываемую атмосферу для всех, кто знает, что чудеса происходят, если в них верить.

Семейный спектакль

«Оле Лукойе» — это семейный спектакль, который подходит как для детей, так и для взрослых. Приходите с близкими, чтобы вновь поверить в волшебство и ощутить, что чудо возможно!

Исполнители

В спектакле участвуют: