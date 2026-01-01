Комедия о деревенской жизни. Возобновленная версия постановки

В Театре имени В.И. Качалова представят комедию в двух действиях, которая мастерски иллюстрирует быт деревенской семьи среднего достатка. Персонажи спектакля органично вписываются в эту незатейливую обстановку, создавая атмосферу, знакомую каждому зрителю.

Зрители смогут увидеть узнаваемые и близкие ситуации, которые вызывают в них улыбку и грусть одновременно. Спектакль понравится любителям черного юмора и реалистичных сценариев, отражающих настоящую жизнь.

Информация о спектакле

Премьера состоялась в октябре 1994 года, а возобновление спектакля прошло в апреле 2007 года. Спектакль уже гастролировал в таких городах, как Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Краснодар.