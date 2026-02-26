Семейный портрет с посторонним: комедия о непредсказуемых встречах

Спектакль «Семейный портрет с посторонним» — это комедия, наполненная простыми русскими характерами и неожиданными ситуациями. Сюжет разворачивается вокруг молодого художника, который попадает в дом деревенской семьи, считающей его ненормальным. Режиссёр Тимофеев А. славится своими работами в жанре комедии, что обещает зрителям настоящую театральную радость.

Зрители станут свидетелями цепочки смешных недоразумений, которые начинаются с появления художника в этой необычной деревушке. Представьте: вы останавливаетесь у простодушной семьи, а они вдруг ведут себя как ненормальные. И вот, вам заявляют, что вся семья — выходцы из дурдома! Однако, как окажется, они думают о вас то же самое.

Этот спектакль подкупает добрым юмором и непредсказуемыми сюжетными поворотами. Забудьте о привычных комедийных клише — здесь вас ждёт остросюжетный финал, который останется в памяти надолго. Уверены, что «Семейный портрет с посторонним» станет настоящим открытием для любителей комедий и театральных постановок.