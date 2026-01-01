О спектакле

Неожиданное богатство и комедия заблуждений – вот что ждет вас в спектакле «Семейный портрет с дензнаками». Когда на счет Катерины и Тимофея поступает анонимный перевод в полтора миллиона рублей, начинается череда невероятных и забавных событий. Следите за тем, как семья пытается сохранить свое внезапное состояние, сталкиваясь с комичными ситуациями и непредсказуемыми последствиями. От банковских перипетий до семейных разбирательств – каждый момент обещает новый виток смеха. Какие инновационные методы придумают герои, чтобы удержать свои деньги? Ответы на этот вопрос обещают быть столь же остроумными, сколько и неожиданными. Приходите и наслаждайтесь этим веселым и остроумным спектаклем, который заставит вас смеяться и задуматься о ценности внезапного богатства. Встречаемся в театре!