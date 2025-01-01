Спектакль Семейный переполох

Главные героини этой истории — две безобидные сестры, живущие в старом фамильном доме в центре небольшого городка. Сами того не подозревая, они становятся участницами необычных криминальных событий из-за только что испеченных пирожков. И здесь начинается переполох, в котором переплетаются озорной юмор, находчивость и житейская мудрость.
Эта детективная комедия наполнена обилием курьезных ситуаций, неловких положений и непредвиденных обстоятельств. Зрителей ждут искрометные диалоги и захватывающие повороты сюжета, которые не оставят равнодушными никого!
На сцене зрителей порадуют мастера юмористического жанра, способные подарить веселое настроение каждому зрителю. В спектакле задействованы:
Спектакль поставлен талантливым режиссером Эдуардом Радзюкевичем, который известен своим уникальным подходом к созданию комедийных постановок.
Не упустите возможность стать свидетелем этой увлекательной истории, полной смеха и неожиданных поворотов. Мы ждем вас в театре!