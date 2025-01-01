Спектакль Семейный переполох

Детективная комедия с блестящим актерским составом. Звезды российской сцены в Воронеже

Главные героини этой истории — две безобидные сестры, живущие в старом фамильном доме в центре небольшого городка. Сами того не подозревая, они становятся участницами необычных криминальных событий из-за только что испеченных пирожков. И здесь начинается переполох, в котором переплетаются озорной юмор, находчивость и житейская мудрость.

О спектакле

Эта детективная комедия наполнена обилием курьезных ситуаций, неловких положений и непредвиденных обстоятельств. Зрителей ждут искрометные диалоги и захватывающие повороты сюжета, которые не оставят равнодушными никого!

Актерский состав

На сцене зрителей порадуют мастера юмористического жанра, способные подарить веселое настроение каждому зрителю. В спектакле задействованы:

Роза — Татьяна Васильева

— Татьяна Васильева Грета — Татьяна Орлова

— Татьяна Орлова Кувыкин (полицейский) — Игорь Лифанов

— Игорь Лифанов Эрик — Андрей Кайков / Никита Заболотный

— Андрей Кайков / Никита Заболотный Роберт — Олег Масленников-Войтов

— Олег Масленников-Войтов Чиновник — Филипп Васильев

— Филипп Васильев Инга — Яна Крайнова / Полина Некрасова

Режиссура

Спектакль поставлен талантливым режиссером Эдуардом Радзюкевичем, который известен своим уникальным подходом к созданию комедийных постановок.

Не упустите возможность стать свидетелем этой увлекательной истории, полной смеха и неожиданных поворотов. Мы ждем вас в театре!