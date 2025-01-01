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Семейный переполох
Киноафиша Семейный переполох

Спектакль Семейный переполох

16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Детективная комедия с блестящим актерским составом. Звезды российской сцены в Воронеже

Главные героини этой истории — две безобидные сестры, живущие в старом фамильном доме в центре небольшого городка. Сами того не подозревая, они становятся участницами необычных криминальных событий из-за только что испеченных пирожков. И здесь начинается переполох, в котором переплетаются озорной юмор, находчивость и житейская мудрость.

О спектакле

Эта детективная комедия наполнена обилием курьезных ситуаций, неловких положений и непредвиденных обстоятельств. Зрителей ждут искрометные диалоги и захватывающие повороты сюжета, которые не оставят равнодушными никого!

Актерский состав

На сцене зрителей порадуют мастера юмористического жанра, способные подарить веселое настроение каждому зрителю. В спектакле задействованы:

  • Роза — Татьяна Васильева
  • Грета — Татьяна Орлова
  • Кувыкин (полицейский) — Игорь Лифанов
  • Эрик — Андрей Кайков / Никита Заболотный
  • Роберт — Олег Масленников-Войтов
  • Чиновник — Филипп Васильев
  • Инга — Яна Крайнова / Полина Некрасова

Режиссура

Спектакль поставлен талантливым режиссером Эдуардом Радзюкевичем, который известен своим уникальным подходом к созданию комедийных постановок.

Не упустите возможность стать свидетелем этой увлекательной истории, полной смеха и неожиданных поворотов. Мы ждем вас в театре!

Режиссер
Эдуард Радзюкевич
В ролях
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Андрей Кайков
Андрей Кайков
Олег Масленников-Войтов
Олег Масленников-Войтов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 8 декабря
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2000 ₽

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