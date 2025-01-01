Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Семейный переполох
Киноафиша Семейный переполох

Спектакль Семейный переполох

16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Игорь Лифанов в детективной комедии «Семейный переполох»

Главные герои этой истории — две безобидные сестры, проживающие в старом фамильном доме в центре небольшого городка. Они даже не подозревают, что становятся участницами криминальных событий из-за только что испеченных пирожков. И здесь начинается настоящий переполох!

Сюжет и атмосфера

Комедия «Семейный переполох» наполнена озорным юмором, находчивостью и житейской мудростью. Зрители могут ожидать обилие курьезных ситуаций, неловких положений и непредвиденных обстоятельств. Это яркое и динамичное представление не оставит равнодушным никого!

Актерский состав

В главных ролях — мастера юмористического жанра, которые подарят веселое настроение каждому зрителю. В составе возможны изменения, но на данный момент запланированы следующие исполнители:

  • Роза — Татьяна Васильева
  • Грета — Татьяна Орлова
  • Кувыкин (полицейский) — Игорь Лифанов
  • Эрик — Андрей Кайков / Никита Заболотный
  • Роберт — Олег Масленников-Войтов
  • Чиновник — Филипп Васильев
  • Инга — Яна Крайнова / Полина Некрасова

Режиссура

Режиссером спектакля является Эдуард Радзюкевич, который известен своим уникальным подходом к комедии и умению создавать незабываемую атмосферу на сцене.

Приходите на «Семейный переполох» и погружайтесь в мир веселья и неожиданных поворотов!

Режиссер
Эдуард Радзюкевич
В ролях
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Андрей Кайков
Андрей Кайков
Олег Масленников-Войтов
Олег Масленников-Войтов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 9 декабря
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 2000 ₽
Краснодар, 10 декабря
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Гроза
16+
Драма
Гроза
17 августа в 18:00 Новошахтинский драматический театр
от 500 ₽
Буратино
0+
Детский Кукольный
Буратино
20 сентября в 13:30 Театр кукол им. Владимира Былкова
от 550 ₽
Сказка о Красной Шапочке
0+
Детский Кукольный Иммерсивный
Сказка о Красной Шапочке
26 сентября в 11:00 Театр кукол им. Владимира Былкова
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше