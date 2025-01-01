Спектакль Семейный переполох

Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Игорь Лифанов в детективной комедии «Семейный переполох»

Главные герои этой истории — две безобидные сестры, проживающие в старом фамильном доме в центре небольшого городка. Они даже не подозревают, что становятся участницами криминальных событий из-за только что испеченных пирожков. И здесь начинается настоящий переполох!

Сюжет и атмосфера

Комедия «Семейный переполох» наполнена озорным юмором, находчивостью и житейской мудростью. Зрители могут ожидать обилие курьезных ситуаций, неловких положений и непредвиденных обстоятельств. Это яркое и динамичное представление не оставит равнодушным никого!

Актерский состав

В главных ролях — мастера юмористического жанра, которые подарят веселое настроение каждому зрителю. В составе возможны изменения, но на данный момент запланированы следующие исполнители:

Роза — Татьяна Васильева

Грета — Татьяна Орлова

Кувыкин (полицейский) — Игорь Лифанов

Эрик — Андрей Кайков / Никита Заболотный

Роберт — Олег Масленников-Войтов

Чиновник — Филипп Васильев

Инга — Яна Крайнова / Полина Некрасова

Режиссура

Режиссером спектакля является Эдуард Радзюкевич, который известен своим уникальным подходом к комедии и умению создавать незабываемую атмосферу на сцене.

Приходите на «Семейный переполох» и погружайтесь в мир веселья и неожиданных поворотов!