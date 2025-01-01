Спектакль Семейный переполох

Главные герои этой истории — две безобидные сестры, проживающие в старом фамильном доме в центре небольшого городка. Они даже не подозревают, что становятся участницами криминальных событий из-за только что испеченных пирожков. И здесь начинается настоящий переполох!
Комедия «Семейный переполох» наполнена озорным юмором, находчивостью и житейской мудростью. Зрители могут ожидать обилие курьезных ситуаций, неловких положений и непредвиденных обстоятельств. Это яркое и динамичное представление не оставит равнодушным никого!
В главных ролях — мастера юмористического жанра, которые подарят веселое настроение каждому зрителю. В составе возможны изменения, но на данный момент запланированы следующие исполнители:
Режиссером спектакля является Эдуард Радзюкевич, который известен своим уникальным подходом к комедии и умению создавать незабываемую атмосферу на сцене.
Приходите на «Семейный переполох» и погружайтесь в мир веселья и неожиданных поворотов!