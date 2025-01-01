Меню
Семейный мастер-класс «Теплое Рождество»
16+
О выставке

Новый год и Рождество: мастер-класс для всей семьи

Новый год и Рождество — это время, когда мы собираемся с близкими, обмениваемся подарками и создаем уютную атмосферу праздника. Однако традиции этих зимних праздников менялись на протяжении веков. Вы хотели бы узнать, как именно?

История новогодних праздников

Когда-то давным-давно Новый год отмечали в другое время года, и традиции празднования сильно отличались от современных. Задумаетесь, кто же первым ввел зимний праздник в России? На эти и множество других вопросов мы ответим во время нашего занятия.

Запрет Рождества

Вы знали, что Рождество было запрещено почти 70 лет? Мы обсудим причины этого необычного явления и какие традиции были актуальны много лет назад, а какие из них появились совсем недавно.

Творческий мастер-класс

В завершение нашего занятия мы проведем мастер-класс по изготовлению уникальной фигурной открытки. Участники смогут использовать репродукции картин из коллекции нашего музея, что добавит индивидуальности каждому творению.

Рекомендуемый возраст для участников — от 8 до 11 лет. Все необходимые материалы уже включены в стоимость занятия, так что можно сосредоточиться на творческом процессе!

Январь
5 января понедельник
14:00
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
от 400 ₽

