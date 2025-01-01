Меню
Семейный философский клуб «Школа Сократа»
Билеты от 300₽
16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Семейный клуб «Школа Сократа» в ЦДРИ

Дорогие друзья! Мы рады пригласить вас стать частью Семейного клуба «Школа Сократа», который работает в ЦДРИ с 1992 года. Это уникальное пространство, где дети и взрослые могут собраться вместе и на равных обсудить волнующие темы. Ведь философия, по словам Аристотеля, начинается с удивления.

Авторская программа

В нашем клубе реализуется авторская программа доктора философских наук, профессора Ларисы Ретюнских «Философские игры для детей и взрослых». Программа направлена на:

  • Интеллектуальное и творческое развитие детей;
  • Гармонизацию детско-родительских отношений;
  • Выработку навыков рационального выбора, критического мышления, аргументации и интерпретации.

Формат занятий

Каждое занятие — это увлекательная игра, содержащая конкурсы, творческие задания и интересные импровизации. В то же время это серьезная беседа о самом главном: любви, счастье, свободе, добре и зле.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир философии через совместные обсуждения и игры!

Октябрь
18 октября суббота
17:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 300 ₽

