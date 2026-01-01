Семейное шоу фокусов Кости Загузина

Знаменитый детский фокусник из ТикТока в Филармонии «Триумф»

Знаменитый детский фокусник из ТикТока, Костя Загузин, приглашает вас на невероятное семейное шоу, которое станет незабываемым событием для зрителей всех возрастов!

Интерактивный формат для всей семьи

В этом представлении каждый сможет стать частью волшебства. Интерактивный формат вовлекает зрителей, создавая атмосферу общей радости и удивления. Шоу Кости Загузина — это великолепная возможность провести вечер с детьми, наслаждаясь фокусами и смехом.

Что вас ждет на сцене?

Костя Загузин будет удивлять гостей не только фокусами, но и трюками, вдохновляющими улыбки. Обманы, кражи и гипнотизирование — всё это не для страха, а чтобы поднять настроение и подарить радость. Шоу обязательно привлечет внимание как детей, так и их родителей!

Костя Загузин — факты о фокуснике

Победитель в номинации «Лучшее семейное шоу» по версии глянцевого журнала PRO и телеканала RU TV.

Создатель «Набора настоящего иллюзиониста».

Участник популярных ТВ-шоу на Карусели и 2Х2, магический консультант телеканала ТНТ.

Удивлял семьи таких знаменитостей, как Юра Борисов, Полина Гагарина и Кети Топурия.

Его видео собрали более 5 миллионов просмотров в социальных сетях.

Не упустите шанс стать частью этого замечательного шоу! Пусть вечер станет праздником улыбок и веселья для вас и ваших детей!