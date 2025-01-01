Меню
Семейное счастие
Сценическая композиция по одноименной повести
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут с 1 антрактом
Возраст 12+
Билеты от 7000₽

О спектакле

Семейное счастие: спектакль в «Мастерской Петра Фоменко»

В театре «Мастерская Петра Фоменко» пройдет спектакль «Семейное счастие» по одноименной повести Льва Толстого. Это произведение переносит на сцену внутренние противоречия и поиски смысла жизни, с которыми сталкивается молодая девушка Маша, вышедшая замуж за своего опекуна Сергея Михайловича.

История Маши наполнена вопросами: «Что нужно для счастья?» и «Как жить, когда уходит полнота чувств?». Ее скука и душевная неравновесие ведут к неожиданным поступкам и размышлениям, делая ее героиней, с которой легко сочувствовать. Она бросается в мир светской суеты, но не ради развлечений, а от нехватки сил и надежд.

Постановка

Режиссером и композитором спектакля выступает Пётр Фоменко, основатель театра. Художник сцены — Владимир Максимов, а костюмы создала Мария Данилова. За художественную бутафорию отвечает Ирина Бачурина, хореографом стала Валентина Гуревич, а музыкальное оформление подготовила Галина Покровская. Важную роль в создании атмосферы спектакля исполняет режиссёр-педагог по речи Вера Камышникова.

Атмосфера спектакля

Спектакль пронизан тонкими эмоциональными состояниями героев, которые передаются через живую игру актёров, музыкальные сцены и атмосферу домашнего быта. Сцены семейного чаепития, музицирования за роялем и тихого счастья между фортепиано и окном напоминают музыкальные вариации, полные света, грусти и надежды.

Важное замечание

Обратите внимание: во время спектакля артисты курят на сцене, что связано с ремарками автора и творческими задачами, поставленными режиссёром. Просим учесть эту информацию при планировании посещения.

Спектакль будет интересен тем, кто ценит глубокие и философские интерпретации классической литературы. Вопросы о счастье и взаимоотношениях звучат в нем особенно актуально.

Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Ксения Кутепова
Ксения Кутепова
Алексей Колубков
Алексей Колубков
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Илья Любимов
Илья Любимов
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов

Купить билет на спектакль Семейное счастие

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 7000 ₽

Фотографии

Семейное счастие Семейное счастие Семейное счастие Семейное счастие

