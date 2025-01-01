Меню
Семейная йога
Семейная йога

Возраст 6+
О выставке

Семейная йога в Доме культуры «ГЭС-2»

Йога для детей — это уникальный способ познания мира и развития отношений в семье. На занятиях в Доме культуры «ГЭС-2» дети смогут не только познакомиться с основами йоги, но и проявить свою креативность. Мы будем изображать зверей, рисовать всем телом и учиться экологично вдыхать и выдыхать.

Польза занятий

Семейная йога объединяет участников, помогая гармонизировать взаимоотношения. Такие занятия способствуют развитию осознанности, улучшению эмоционального состояния и укреплению связи между родителями и детьми.

Кто может участвовать

Специальная физическая подготовка для участия в занятиях не обязательна. Программа подходит для всех желающих, независимо от уровня подготовки.

Не упустите возможность!

Запишитесь на занятия и подарите себе и своему ребенку приятные моменты совместного времяпрепровождения!

Декабрь
14 декабря воскресенье
11:30
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 800 ₽
21 декабря воскресенье
11:30
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 500 ₽

