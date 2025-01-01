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Семейная пекарня
Билеты от 1500₽
Киноафиша Семейная пекарня

Спектакль Семейная пекарня

Спектакль о традициях, бережно передающихся через поколения
Постановка
Практика 6+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Интерактивное представление, где сами зрители становятся героями спектакля

«Семейная пекарня» — это спектакль, который превращает зрителей в активных участников, приглашая их стать частью волшебного путешествия. Зрители выберут свои места в самолете, пристегнут ремни, и под романтичную музыку с ароматом свежеиспеченного хлеба начнется путь в Париж и в детство — в самую искреннюю и теплую пору жизни.

История о любви, терпении и честности

Главный герой спектакля — мсье Жан Жюль Жак, мудрый пекарь, который делится с гостями важнейшими уроками жизни. Он учит, что для счастья нужно любить свое дело и быть внимательным к тем, кто рядом. В пекарне царит атмосфера доброты и любви, которая заразит каждого зрителя.

Сказочное путешествие для всей семьи

«Семейная пекарня» — это спектакль для зрителей любого возраста. Сюжет и его герои подойдут как для взрослых, так и для детей. Спектакль рекомендован для детей старше 8 лет, и обещает стать не только театральным, но и жизненным уроком для всей семьи.

 

Режиссер
Юрий Макеев
В ролях
Юрий Макеев
Михаил Ибрагимов
Кира Михеева
Иван Шувалов
Виталий Кузнецов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
12:00 от 2000 ₽ 16:00 от 1500 ₽

Фотографии

Семейная пекарня Семейная пекарня Семейная пекарня Семейная пекарня Семейная пекарня Семейная пекарня Семейная пекарня Семейная пекарня Семейная пекарня Семейная пекарня Семейная пекарня Семейная пекарня Семейная пекарня Семейная пекарня Семейная пекарня

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