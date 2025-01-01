Новогодняя ёлка в Краснодарском молодёжном театре

В этом году в «Семейной ёлке» Краснодарского Молодёжного театра зрители смогут встретить Новый год по-карельски. Подготовьтесь к захватывающему путешествию в мир карельских мифов и традиций!

Увлекательные игры для детей

Детей и их родителей ждут необычные игры и перевоплощения, а также встреча с яркими героями карельских сказок. Путешествие в далёкую северную страну Сариолу подарит незабываемые впечатления, угощения и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Традиционная сказка-игра-путешествие

«Семейная ёлка» — это традиционное представление для детей в возрасте от 4 до 11 лет. В ходе спектакля зрители столкнутся с приключениями, чудесами и весёлой атмосферой праздника, завершающейся чаепитием с Дедом Морозом.

Магия Калевалы и чародейка Лоухи

В волшебной стране Калевала живут множество интересных персонажей: волшебник-песнопевец Вяйнемюйнен, его матушка - хозяйка воздуха Илматар, могучий кузнец Илмаринен и другие. Они готовятся к празднованию Нового года и ждут своего карельского Деда Мороза - Талвиукко. Однако могущественная чародейка Лоухи, хозяйка северной страны Сариолы, решила завладеть чудесной мельницей Сампо, которая дарит подарки детям.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу волшебства и праздника на «Семейной ёлке»!