Спектакль Семейка Краузе (Таганрог)

Спектакль Таганрогского театра имени А.П. Чехова в Рязани

Таганрогский театр имени А.П. Чехова представляет зрителям остроумную пьесу талантливого драматурга Александра Коровкина. Этот спектакль, сочетающий в себе элементы детектива, мелодрамы и социальной сатиры, обещает незабываемый вечер.

Запутанная история

Сюжет пьесы разворачивается в старинном доме провинциального города, где живут две милые, хитроумные старушки. Несмотря на то, что сестры прожили много лет вместе, они совершенно не похожи друг на друга. Их единственной связующей нитью является безмерная любовь к племянникам. Однако их правнуки очень разные: один — легкомысленный и промотавшийся кинопродюсер, а другой — уголовник, сбежавший из тюрьмы.

Неожиданные события

Всё становится еще более запутанным, когда племянники неожиданно появляются в доме. Тетушки сталкиваются с непростой задачей — как избавиться от трупа, случайно оказавшегося у них под рукой. Фарсовость ситуации придает спектаклю особый колорит и иронию, создавая злободневный и увлекательный сюжет.

О спектакле

Режиссер Алексей Матвеев смог создать атмосферу, в которой каждый зритель найдет что-то близкое себе. Продолжительность спектакля составляет 2 часа, и весь этот время вы будете в напряжении, следя за развитием событий.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории в театре имени А.П. Чехова. Ждем вас на спектакле!