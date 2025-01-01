Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Семейка Аддамс
Киноафиша Семейка Аддамс

Спектакль Семейка Аддамс

Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мюзикл «Семейка Аддамс»: Странности, которые сближают

«Семейка Аддамс» – это история о необычных людях, которые могут показаться странными, пугающими и даже смешными. Спектакль передает важный месседж: понятие нормальности – это лишь относительное явление. Вопрос, который звучит в финале: «Не странен кто ж?» – заставляет задуматься о том, что все мы уникальны.

Знакомство с героями

Сумасшедшая семейка Аддамс не может не вызывать симпатию. Папа Аддамс обожает прогулки в ненастную погоду, а мама уверена, что черный цвет – самый яркий. Дети, Венсдей и Пагсли, предпочитают проводить время на кладбище, превращая его в свою любимую игровую площадку. Бабушка же имеет свои «секреты», выпивая перед сном пару капель яда. Если вы считаете, что ваши родственники странные, то познакомьтесь с этими необычными персонажами!

Семейные узы и проблемы

Несмотря на свои эксцентричные привычки, семья Аддамс очень дружная. Они шутят, разыгрывают друг друга и даже обладают некоторыми сверхъестественными способностями. Но даже в этой идиллии есть свои проблемы и «скелеты в шкафу».

Сюжет мюзикла

Главное событие мюзикла разворачивается вокруг нового увлечения Венсдей – она влюбляется в «нормального» молодого человека Лукаса Байнеке. Пара решает организовать «обычный» ужин, чтобы познакомить своих родителей. Зрители станут свидетелями этого необычного вечера и его неожиданных последствий.

Что вас ждёт на спектакле?

Мюзикл «Семейка Аддамс» в двух действиях – это 2,5 часа захватывающего представления, в котором вас ожидают 27 музыкальных номеров, живой вокал, оригинальная хореография и невероятная атмосфера. Юмор и шутки странной семейки не оставят равнодушными ни одного зрителя!

Режиссер
Дарья Борисова
В ролях
Александр Кудрин
Софья Илюшина
Анастасия Писарева
Марина Кошеляева
Дарья Терешина

Фотографии

Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше