Семейка Аддамс
Киноафиша Семейка Аддамс

Спектакль Семейка Аддамс

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мюзикл «Семейка Аддамс» в Самарском театре им. Горького

«Семейка Аддамс» — это история о странных, пугающих и одновременно смешных людях, которые могут заставить вас задуматься о том, что такое нормальность. Главный вопрос, который поднимается в этом спектакле: «Не странен кто ж?» В финале зрители увидят, как все герои объединяются в одну большую kooky family.

Очарование странности

Успех мюзикла заключается в его уникальной истории. Сумасшедшая семейка Аддамс не может не полюбиться! Папа Аддамс обожает долгие прогулки в ненастную погоду, мама считает, что черный цвет — это самый яркий. Их дети, Венсдей и Пагсли, предпочитают играть на кладбище, а бабушка не против выпить пару капель яда перед сном. Задумайтесь, может, ваши родственники не настолько странные?

Дружба и проблемы

Несмотря на свои необычные образы, Аддамсы — это очень дружная семья. Они обожают шутить, разыгрывать друг друга и обладают некоторыми сверхъестественными способностями. Однако, даже у этой веселой семейки есть свои проблемы и скелеты в шкафу.

Любовь и семейные ценности

Сюжет мюзикла разворачивается вокруг нового увлечения Венсдей — влюбленности в «нормального» молодого человека Лукаса Байнеке. Молодые люди решают устроить «обычный» ужин, чтобы познакомить своих родителей. Нам предстоит стать свидетелями этого вечера и узнать, чем всё закончится.

Что вас ждет?

Мюзикл «Семейка Аддамс» — это два действия, продолжительностью 2,5 часа, в которых вас ждут 27 музыкальных номеров, живой вокал, оригинальная хореография и невероятная атмосфера. Это захватывающая история о семье, любви и дружбе, наполненная юмором и шутками странной семейки. Не пропустите возможность увидеть эту уникальную постановку!

Режиссер
Дарья Борисова
В ролях
Александр Кудрин
Софья Илюшина
Анастасия Писарева
Марина Кошеляева
Дарья Терешина

Фотографии

Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс Семейка Аддамс
