ПилигриМ Театр с радостью анонсирует премьеру спектакля «Семена на ветру». Автор пьесы и режиссер - талантливый Марат Шахманов, который вновь погрузит зрителей в мир сложных человеческих отношений.
Спектакль вдохновлен загадочной историей из канадской провинции Квебек, где трое мужчин из одной семьи стали отцами более шести сотен детей. Главные герои - братья Флетчеры - сталкиваются с необычным и неожиданным расширением своей семьи, в результате чего происходит конфликт, ставящий под угрозу их бизнес и семейные узы.
Кто возглавит армию брошенных за борт братьев и сестер? Какую роль в противостоянии сыграет Рони - лидер с фанатичной верой в свои идеи? Зрители смогут наблюдать, как братья, оказавшиеся на грани утраты всего, что они построили, будут реагировать на эту необходимость выбора.
В центре сюжета находится также история любви двух влюблённых - Венус и Рича. Их чувства оказываются в заложниках жестокого и алчного мира, что ставит под сомнение возможность счастливого финала.
Приходите на спектакль «Семена на ветру» и откройте для себя удивительную и захватывающую историю о семье, любви и борьбе с препятствиями, которые ставит перед нами жизнь.