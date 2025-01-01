Меню
Семен Котко
Киноафиша Семен Котко

Спектакль Семен Котко

Советская опера Прокофьева в декорациях постапокалипсиса
Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 3 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Семен Котко» Сергея Прокофьева в Мариинском театре

Опера «Семен Котко» Сергея Прокофьева представляет собой одну из самых острых и трагичных страниц в истории российской оперы. Действие происходит в молодой советской стране, только что пережившей Первую мировую войну, но по мариинской сцене, как будто пронеслась третья или четвертая мировая катастрофа. Постановка Юрия Александрова в 1999 году с особой интенсивностью передала атмосферу разрушений и ужасов, которые преследуют страну после глобальной войны.

Постановка Юрия Александрова

В этой постановке мир советской России предстает как выжженная земля, наполненная мутантами в буденовках и противогазах — на сцене царит жестокая антиутопия, напоминающая произведения Евгения Замятина. Использование жестов и образов, типичных для антиутопий, особенно актуально в контексте того времени: 1999 год, когда эта постановка была создана, имел свои социально-политические особенности, что усилило восприятие трагизма в опере.

Постановка Александрова не только передает музыкальные и драматические контрасты произведения, но и раскрывает глубину композиции Прокофьева. Опера наполнена как бесконечными и гармоничными мелодиями, так и сценами острого драматизма. В сочетании с невероятной мощью музыкальной ткани, постановка создаёт особенно яркое и напряженное восприятие.

Музыка Прокофьева

«Семен Котко» — опера, где музыка занимает центральное место. Прокофьев создаёт удивительную гармонию между лирическими и жанровыми сценами, даря зрителю сочные музыкальные образы и ощущения. Однако, как только наступает кульминация, музыкант резко меняет тон, показывая жестокие события, такие как сцена пожара, где музыка становится по-настоящему катастрофической и разрушительной. Эта контрастность музыкальных сцен, чередование мгновенной гармонии и бескомпромиссного хаоса делают «Семена Котко» операм необычайной силы и внутренней напряженности.

Резюме постановки

Постановка Юрия Александрова и музыка Сергея Прокофьева превращают «Семена Котко» в произведение, которое заставляет зрителей задуматься о последствиях войны, разрушающей страну и души людей. История, насыщенная жестокими контрастами и невероятной напряженностью, в которой музыка меняет свои настроения от бесконечной гармонии до разрушительной силы, остается актуальной и по сей день.

Октябрь
14 октября вторник
19:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 1800 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Пять действий на пути к победе: рецензия на оперу «Семен Котко» в Мариинском театре

Здесь музыка — не украшение, а основа, декорации — не фон, а основа для смыслов, текст — не рассказчик, а прародитель эмоций. Постановка «Семен Котко» в Мариинке — это театральный взрыв, в котором Прокофьев оказывается не композитором, а свидетелем и жертвой собственной эпохи.

Читать дальше

Фотографии

Семен Котко Семен Котко Семен Котко Семен Котко Семен Котко Семен Котко

