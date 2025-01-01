Меню
Семен Деяк. Стендап концерт
Билеты от 0₽
Семен Деяк. Стендап концерт

Семен Деяк. Стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Семен Деяк: стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приготовьтесь к вечеру смеха и остроумия! В этот раз на сцене Standup Club выступит Семен Деяк — один из самых ярких представителей современного стендапа. Его самобытный стиль и неожиданные шутки уже завоевали множество поклонников по всей стране.

Кто он?

Семен Деяк — известный комик, участник популярных комедийных шоу и фестивалей. Его уникальный подход к комедии и уверенная подача делают его номера настоящим наслаждением для зрителей. Не пропустите возможность увидеть его вживую!

Что ожидать?

На концерте Семен поделится своими наблюдениями о жизни в современном обществе, о забавных ситуациях и о том, что происходит вокруг нас. Каждое выступление наполнено искренним юмором и креативным подходом к знакомым темам.

Зачем стоит прийти?

Такой концерт — это не просто вечер развлечений. Это возможность отвлечься от повседневной рутины и зарядиться позитивной энергией. Семен Деяк приглашает вас на вечер, где смех будет звучать на протяжении всего шоу.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события в Standup Club на Трубной! Билеты уже в продаже.

Исполнители
Деяк С

Купить билет на концерт Семен Деяк. Стендап концерт

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
19:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1

