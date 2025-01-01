Меню
Семен Бираров
Билеты от 2500₽
Семен Бираров

Семен Бираров

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте

Семен Бираров: концерт в баре Петтер

Приглашаем вас на уникальный концерт Семена Бирарова, который пройдет в атмосферном баре Петтер. Этот талантливый исполнитель подарит публике множество забавных и запоминающихся мелодий из бархатного мира поп-музыки.

О Семене Бирарове

Семен Бираров — перспективный артист, который успел завоевать сердца зрителей своими яркими и эмоциональными выступлениями. Его музыка сочетает в себе элементы ритм-н-блюза и попа, создавая уникальное звуковое пространство, в которое хочется погрузиться.

Что ожидать от концерта?

В программе концерта — как уже известные хиты, так и новые работы, которые еще не были представлены широкой аудитории. Семен обещает поразить зрителей не только искренними текстами, но и эффектными музыкальными аранжировками.

Особенности места

Бар Петтер славится своей уютной атмосферой и живой музыкой. Здесь каждый гость сможет насладиться не только качественным звуком, но и разнообразным меню напитков и закусок. Это идеальное место для ритуала погружения в мир настоящего искусства.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливого исполнителя и насладиться его музыкой в уникальной обстановке. Ждем вас на концерте Семена Бирарова!

Купить билет на концерт Семен Бираров

Февраль
4 февраля среда
20:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 2500 ₽

