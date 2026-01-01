Оповещения от Киноафиши
Семейные драмы на сцене: спектакль «Семь Я»

В Доме науки и техники состоится спектакль режиссёра Сергея Цуцкова и актёрского проекта «ДАВАЙ ПОИГРАЕМ». Это захватывающее повествование о семье, конфликте поколений и традициях.

Сюжет начинается с праздничного семейного ужина, который неожиданно превращается в арену напряжённых разговоров и конфликтов. Каждый персонаж сталкивается с личными переживаниями, отражающими универсальность человеческих драма. В процессе действия старые обиды всплывают на поверхность, семейные тайны раскрываются, а внутренние противоречия приводят к глубоким разногласиям.

Несмотря на хаос и борьбу, среди прочего зритель увидит и светлые моменты — любовь, понимание и прощение. Спектакль демонстрирует, что семья — это не просто кровные узы, а связь душ, поддерживающая друг друга в трудные времена.

Зрители испытают широкий спектр эмоций: от смеха до слёз, от раздражения до радости. Герои преодолевают трудности, находя компромиссы и приходят к взаимопониманию. Через призму искусства спектакль поднимает важные вопросы о значимости семейных ценностей, открытом общении и способности прощать.

Спектакль вдохновляет зрителей задуматься о своих собственных отношениях и жизненных приоритетах. Он напоминает, что конфликты неизбежны, и именно благодаря им мы растем и становимся сильнее.

Реализация этого проекта — заслуга рождения творческой команды «ДАВАЙ ПОИГРАЕМ» и её автора Сергея Цуцкова. Не упустите возможность стать частью этой глубокой и трогательной истории о семейных отношениях.

Организатор проекта — тренинг-центр «ФРИДОМ».

14 марта суббота
18:00
Дом науки и техники Красноярск, Урицкого, 61
от 600 ₽

