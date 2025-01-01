Спектакль Семь смертных грехов

Опера-балет «Семь смертных грехов» в постановке Ильи Ильина

Каждая опера «не без греха»... Но когда семь смертных грехов объединяются в совместном творении композитора Курта Вайля и драматурга Бертольта Брехта, зрителю стоит ожидать нечто необычное. Их произведение сложно отнести к какому-либо конкретному жанру. Это опера, в которой танцуют, или балет, в котором поют? Вопрос остается открытым.

Пересказывать сюжет «Семи смертных грехов» не имеет смысла — это произведение нужно увидеть. Тем более, что в России опера-балет ставится крайне редко. Самая известная постановка была реализована Борисом Александровичем Покровским в 1981 году на сцене Камерного музыкального театра.

Актуальность музыки Вайля

Сегодня, в эпоху «быстрого восприятия», музыка Курта Вайля актуальна как никогда. Именно к ней и обратилась «Геликон-опера». Спектакль наполнен глубоким психологизмом, что является «коньком» артистов этого театра.

Мнения создателей

Режиссер Илья Ильин делится своими размышлениями: «В период работы над спектаклем наша команда часто задумывалась над смыслом слова «грех». Этот смысл предельно субъективен, и именно поэтому каждая из двух актрис, исполняющих роль «Анны I», совершенно не похожа на другую».

Музыкальный руководитель постановки, дирижер Валерий Кирьянов, добавляет: «Когда я открыл для себя «Семь смертных грехов», я почувствовал в этой музыке особую энергетику: она действует как контрастный душ, несущий очищение души. Вечные библейские истины становятся нам ближе. Это очень злободневная и необходимая в наше время вещь, как исповедь...»

Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение, которое, безусловно, оставит глубокий след в вашем сердце и сознании.