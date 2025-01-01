Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Семь смертных грехов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Семь смертных грехов

Спектакль Семь смертных грехов

Балет Вайля и Брехта с пением
Постановка
Геликон-опера 16+
Режиссер Илья Ильин
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Опера-балет «Семь смертных грехов» в постановке Ильи Ильина

Каждая опера «не без греха»... Но когда семь смертных грехов объединяются в совместном творении композитора Курта Вайля и драматурга Бертольта Брехта, зрителю стоит ожидать нечто необычное. Их произведение сложно отнести к какому-либо конкретному жанру. Это опера, в которой танцуют, или балет, в котором поют? Вопрос остается открытым.

Пересказывать сюжет «Семи смертных грехов» не имеет смысла — это произведение нужно увидеть. Тем более, что в России опера-балет ставится крайне редко. Самая известная постановка была реализована Борисом Александровичем Покровским в 1981 году на сцене Камерного музыкального театра.

Актуальность музыки Вайля

Сегодня, в эпоху «быстрого восприятия», музыка Курта Вайля актуальна как никогда. Именно к ней и обратилась «Геликон-опера». Спектакль наполнен глубоким психологизмом, что является «коньком» артистов этого театра.

Мнения создателей

Режиссер Илья Ильин делится своими размышлениями: «В период работы над спектаклем наша команда часто задумывалась над смыслом слова «грех». Этот смысл предельно субъективен, и именно поэтому каждая из двух актрис, исполняющих роль «Анны I», совершенно не похожа на другую».

Музыкальный руководитель постановки, дирижер Валерий Кирьянов, добавляет: «Когда я открыл для себя «Семь смертных грехов», я почувствовал в этой музыке особую энергетику: она действует как контрастный душ, несущий очищение души. Вечные библейские истины становятся нам ближе. Это очень злободневная и необходимая в наше время вещь, как исповедь...»

Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение, которое, безусловно, оставит глубокий след в вашем сердце и сознании.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 1000 ₽
25 сентября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Семь смертных грехов Семь смертных грехов Семь смертных грехов Семь смертных грехов Семь смертных грехов Семь смертных грехов

В ближайшие дни

Кентервильское привидение
6+
Детский
Кентервильское привидение
6 декабря в 11:00 Театр Терезы Дуровой
от 1200 ₽
Чехов в 3D
16+
Комедия
Чехов в 3D
12 октября в 18:00 Школа драматического искусства
от 1500 ₽
Дни Савелия
16+
Драма
Дни Савелия
10 сентября в 20:00 РАМТ
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше