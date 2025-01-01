Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Семь правил настоящего мужчины
Киноафиша Семь правил настоящего мужчины

Спектакль Семь правил настоящего мужчины

16+
Режиссер Ольга Краскова
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о настоящих мужчинах на сцене Омского дома актера

Что такое «Мужчина»? Мышцы, тестостерон, несгибаемая воля. Но что значит быть «Настоящим Мужчиной»? Ответы на эти вопросы зрители смогут найти в новом спектакле, который состоится в уютном баре.

Друзья после 4 лет разлуки

В этот вечер встретятся два друга, которые не виделись целых четыре года. Раньше они были рок-бандой, мечтавшей о славе. Но после того, как пути их разошлись, каждый сделал свой выбор, основываясь на жизненных принципах. Спектакль раскроет, как эти решения повлияли на их судьбы.

Энергия и музыка русского рока

Зрителей ждёт не только глубокая драма, но и заряд мужской энергии, помноженный на заводные хиты русского рока. Это будет жаркий вечер, полный эмоций и воспоминаний.

Не упустите шанс!

Приходите и узнайте, как выборы формируют нас, и какие последствия они несут. Не пропустите этот уникальный спектакль, который обещает стать настоящим событием в театральной жизни города!

Купить билет на спектакль Семь правил настоящего мужчины

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
26 октября воскресенье
19:00
Областной дом ветеранов Омск, Партизанская, 12
от 700 ₽

Фотографии

Семь правил настоящего мужчины Семь правил настоящего мужчины

В ближайшие дни

Визит дамы
16+
Драма
Визит дамы
7 октября в 19:00 Омский театр драмы
от 250 ₽
Смит и Вессон
16+
Драма
Смит и Вессон
14 ноября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
18+
Драма
Зойкина квартира
25 сентября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше