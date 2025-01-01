Спектакль Семь правил настоящего мужчины

Спектакль о настоящих мужчинах на сцене Омского дома актера

Что такое «Мужчина»? Мышцы, тестостерон, несгибаемая воля. Но что значит быть «Настоящим Мужчиной»? Ответы на эти вопросы зрители смогут найти в новом спектакле, который состоится в уютном баре.

Друзья после 4 лет разлуки

В этот вечер встретятся два друга, которые не виделись целых четыре года. Раньше они были рок-бандой, мечтавшей о славе. Но после того, как пути их разошлись, каждый сделал свой выбор, основываясь на жизненных принципах. Спектакль раскроет, как эти решения повлияли на их судьбы.

Энергия и музыка русского рока

Зрителей ждёт не только глубокая драма, но и заряд мужской энергии, помноженный на заводные хиты русского рока. Это будет жаркий вечер, полный эмоций и воспоминаний.

Не упустите шанс!

Приходите и узнайте, как выборы формируют нас, и какие последствия они несут. Не пропустите этот уникальный спектакль, который обещает стать настоящим событием в театральной жизни города!