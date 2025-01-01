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Селуков FM
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Спектакль Селуков FM

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Истории, которые мы боимся озвучить, в театре KTO STUDIO

Театр KTO STUDIO представляет новый спектакль, в котором звучат монологи и истории, о которых сложно говорить в повседневной жизни. Это откровенные и порой смешные рассказы, касающиеся самых разных аспектов человеческого существования.

О чем спектакль?

Зрители смогут услышать истории о:

  • пацанах,
  • голубях,
  • утреннем сушняке,
  • Боге и философии Бердяева,
  • любви,
  • борще.

Каждая из этих тем раскрывается через призму юмора и глубокой эмоциональной нагрузки, что позволяет зрителям увидеть в них отражение собственных переживаний.

Автор и его достижения

Автор спектакля, Павел Селуков, является финалистом престижных литературных премий: «Большая книга» и «Национальный бестселлер», а также лауреатом премии имени В. Катаева. Его работы известны своей искренностью и актуальностью, что делает этот спектакль особенно привлекательным для современного зрителя.

Почему стоит посетить?

«Истории, которые мы боимся озвучить» — это не просто спектакль, это возможность заглянуть в мир, о котором часто молчали. Смешение легкости и серьезности в подаче материала создает уникальную атмосферу, которая не оставит равнодушным никого.

Не упустите шанс стать частью этого театрального события! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Пространство «К²» Санкт-Петербург, Троицкая пл., 1
19:30 от 1500 ₽

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