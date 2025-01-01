Спектакль Селуков FM

Истории, которые мы боимся озвучить, в театре KTO STUDIO

Театр KTO STUDIO представляет новый спектакль, в котором звучат монологи и истории, о которых сложно говорить в повседневной жизни. Это откровенные и порой смешные рассказы, касающиеся самых разных аспектов человеческого существования.

О чем спектакль?

Зрители смогут услышать истории о:

пацанах,

голубях,

утреннем сушняке,

Боге и философии Бердяева,

любви,

борще.

Каждая из этих тем раскрывается через призму юмора и глубокой эмоциональной нагрузки, что позволяет зрителям увидеть в них отражение собственных переживаний.

Автор и его достижения

Автор спектакля, Павел Селуков, является финалистом престижных литературных премий: «Большая книга» и «Национальный бестселлер», а также лауреатом премии имени В. Катаева. Его работы известны своей искренностью и актуальностью, что делает этот спектакль особенно привлекательным для современного зрителя.

Почему стоит посетить?

«Истории, которые мы боимся озвучить» — это не просто спектакль, это возможность заглянуть в мир, о котором часто молчали. Смешение легкости и серьезности в подаче материала создает уникальную атмосферу, которая не оставит равнодушным никого.

Не упустите шанс стать частью этого театрального события! Билеты уже в продаже.