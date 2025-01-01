Меню
Сельсовет, Враль и Адвокат
Спектакль Сельсовет, Враль и Адвокат

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 115 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по повести Мустая Карима «Деревенские адвокаты»

Приглашаем вас на спектакль, который расскажет историю трех друзей, ставших защитниками справедливости и надежды для своих односельчан. В основе постановки — судьбы Кашфуллы, Курбангали и Нурислама, олицетворяющих истинную дружбу и преданность. Они честно и достойно отстаивали свои взгляды, а также защищали родных и соседей от несправедливых обвинений.

Друзья и защитники

Каждый из героев носит прозвище, которое отражает его характер и роль в жизни деревни: Адвокат, Враля и Сельсовет. Их жизненные истории переплетаются не только в рамках маленького сообщества, но и касаются масштабных событий, происходящих в стране. Таким образом, спектакль поднимает важные вопросы о морали, дружбе и справедливости.

Детали спектакля

  • Жанр: драма
  • Возрастное ограничение: 12+
  • Продолжительность: 1 час 55 минут без антракта
  • Язык: спектакль идет на башкирском языке с синхронным переводом на русский

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и захватывающую историю на сцene!

